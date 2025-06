Petróleo, inflación y bolsas: los efectos del posible bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán

La decisión de cerrar la ruta marítima, por la que circula el 30% del petróleo mundial, aún debe ser aprobada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el Ayatolá Jamenei. Sin embargo, los analistas del mercado ya predicen impactos negativos en la economía mundial.

Fuente: Globo G1

El parlamento iraní aprobó el cierre del estrecho de Ormuz el domingo (22). Esta medida de represalia se produce tras el bombardeo ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump contra instalaciones nucleares iraníes, en medio de la guerra entre Irán e Israel.

La decisión aún debe ser aprobada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el Ayatolá Jamenei. Sin embargo, el probable bloqueo de la principal ruta petrolera mundial ya genera gran preocupación en los mercados globales.

El estrecho es responsable del flujo de alrededor del 20% del petróleo comercializado a nivel mundial, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Además, la ruta marítima es crucial para el transporte de gas natural licuado (GNL), que representa el 20% del comercio mundial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El cierre de la ruta podría afectar el suministro de la materia prima en el mercado global, provocando un alza en el precio del barril de petróleo. También hay efectos sobre la inflación: con el encarecimiento del petróleo, los precios de la energía y el transporte suben, lo que repercute en el coste de los alimentos y los insumos industriales.

Los riesgos geopolíticos, combinados con los impactos del petróleo (con mayores costos para las empresas), también deberían dejar los mercados bursátiles en números rojos cuando abran los mercados este lunes (23).

Aumento del precio del petróleo

Para los analistas del mercado financiero, es probable que el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán se concrete. Por lo tanto, los precios del petróleo deberían subir inicialmente alrededor de un 20%, según el economista André Perfeito.

Hoy, el petróleo Brent cotiza a 77,27 dólares. La primera resistencia gráfica se sitúa en 92,00 dólares. Por lo tanto, podemos prever una rápida prueba de este nivel, lo que implica un aumento del 20% respecto al nivel actual, afirma.

Según él, es probable que los precios suban aún más si el conflicto continúa en los próximos días. En este caso, el economista estima que el barril podría subir hasta un 40%, superando los 110 dólares. Este sería un nivel cercano al pico de 2022, cuando se intensificaron los conflictos entre Rusia y Ucrania.

«El dólar debería dispararse este lunes, ante el aumento del ruido global. Sin embargo, recomiendo, una vez más, cautela. Recordemos que Brasil tiene una relación positiva con el petróleo, ya que somos grandes productores», reflexiona.

Al principio del conflicto entre Israel e Irán, los analistas de JPMorgan dijeron que, en el peor de los casos, el cierre del estrecho o las represalias de los principales productores de petróleo de la región podrían empujar los precios al rango de 120 a 130 dólares por barril.

Riesgos para la inflación

A pesar del escenario aún incierto, los analistas de JPMorgan consideran el bloqueo del Estrecho de Ormuz como el peor escenario posible. Sugieren que la medida podría impulsar la inflación en EE. UU. al 5 %; actualmente, la tasa se sitúa en el 2,4 %, por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal (FED ), el banco central del país.

Pero es probable que los efectos sean mucho más profundos, afirma el experto en comercio exterior Jackson Campos. Afirma que se producirá un «verdadero efecto dominó en la economía global», con impactos directos en los precios del combustible, los costos de transporte y el precio final de los productos.

Para Brasil, esto significa un aumento en el precio de la gasolina, el diésel e incluso los alimentos. El transporte de carga por barco también se encarece, lo que afecta las exportaciones e importaciones brasileñas, afirma.

Además, las empresas que dependen de productos del exterior podrían enfrentar retrasos y escasez de insumos. A nivel mundial, se espera inflación, mayor presión sobre las cadenas de suministro y el riesgo de nuevos conflictos, añade.

Impacto en los mercados

Además del alza del dólar, los analistas del mercado financiero prevén una caída de las bolsas este lunes, en un movimiento de aversión al riesgo, es decir, una migración hacia activos considerados más seguros, como la moneda estadounidense.

«Podemos esperar, sí, una apertura con pérdidas. En mi opinión, aún no es el peor escenario. Sin embargo, si este petróleo realmente no pasa por el Estrecho de Ormuz, la situación podría empeorar», afirma Marcos Praça, director de análisis de Zero Markets Brasil.

El impacto total, sin embargo, aún dependerá de la respuesta de los inversores, de la evolución del conflicto y de la confirmación del bloqueo de la principal ruta marítima para el flujo de petróleo mundial.

«Al principio, los mercados estarán alarmados», declaró a Reuters Mark Spindel, director de inversiones de Potomac River Capital. «Aún no tenemos una evaluación de daños, y eso llevará tiempo», añadió.

La incertidumbre dominará los mercados, ya que los estadounidenses de todo el mundo estarán ahora expuestos. Esto aumentará la incertidumbre y la volatilidad, especialmente en el petróleo, añadió.

Tras el ataque estadounidense a tres instalaciones nucleares iraníes, un comentarista de la televisión estatal iraní declaró que «todo ciudadano o personal militar estadounidense en la región es ahora un objetivo legítimo».

El comentarista también dejó un mensaje al presidente estadounidense: «Trump, tú lo empezaste. Nosotros lo terminaremos».

Otros indicadores ya marcan la pauta para los mercados esta semana, según los analistas. El precio de la criptomoneda ether (la segunda más grande del mercado), por ejemplo, cayó casi un 10% este domingo. Bitcoin, que también se negocia a diario, llegó a caer hasta un 3%.

«Esto ya demuestra un sentimiento de aversión a los activos de riesgo», concluye Marcos Praça, director de análisis de Zero Markets Brasil.

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico (al norte) con el golfo de Omán (al sur) y desemboca en el mar Arábigo. En su punto más angosto, la vía fluvial tiene 33 km de ancho, con canales de navegación de tan solo 3 km en cada dirección.

Aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo pasa por esta ruta. Entre principios de 2022 y mayo de este año, entre 17,8 y 20,8 millones de barriles diarios de crudo, condensado o fueloil fluyeron por ella diariamente, según la plataforma de monitoreo marítimo Vortexa.

Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), como Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, exportan la mayor parte de su petróleo a través del estrecho, principalmente a Asia.

Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita buscan rutas alternativas para evitar depender del estrecho. Qatar, uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado, transporta casi toda su producción por vía marítima.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en junio del año pasado había alrededor de 2,6 millones de barriles por día de capacidad disponible en los oleoductos existentes de esos países que podrían usarse para eludir Ormuz.

*Con información de la agencia de noticias Reuters.