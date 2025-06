Por tercer año, Bolivia paga más por deuda externa de lo que recibe en créditos

La baja liquidez en divisas y la creciente dificultad para acceder a financiamiento externo, complican el panorama económico. El Gobierno insiste al Legislativo en aprobar los préstamos estancados por $us 1.800 millones.

Erika Segales

Fuente: El Deber

Por tercer año consecutivo, Bolivia paga más por el servicio de deuda externa que los recursos que recibe en créditos externos. Entre 2023 el saldo negativo fue de $us 365 millones, en 2024 de $us 852 millones y hasta abril de 2025 de $us 119 millones, según los datos que proporcionaron los ministros del área económica a representantes del Legislativo Plurinacional

Según un gráfico del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en 2023 los desembolsos por créditos externos fueron de $us 1.126 millones, mientras que el pago por el servicio de deuda alcanzó los $us 1.491 millones, en 2024, los desembolsos bajaron a $us 647 millones, frente a pagos de $us 1.526 millones y hasta abril de 2025, el desembolso por los créditos externos fue de $us 466 millones, pero los pagos por deuda externa fueron de $us 585 millones.

El 16 de junio el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que el país necesita $us 800 millones para pagar el servicio de deuda. Esta cifra fue dada a conocer luego de la reunión que sostuvieron con representantes del Legislativo para viabilizar los créditos internacionales, en el marco del acuerdo del IV encuentro multipartidario.

El Gobierno que afronta uno de sus peores momentos, por la escasez de divisas y de combustible, espera que el parlamento apruebe los créditos por $us 1.800 millones, para no ingresar en un “default” por el impago del servicio de deuda.

“Estamos procurando no entrar en default, tenemos toda la intención de pagar nuestra deuda ¿pero si no tenemos los recursos? Estamos haciendo el peor negocio como país, porque cuando uno tiene deuda externa, paga capital e intereses, la salida de los dólares por capital e intereses se compensa con ingreso de nuevos desembolsos de deuda”, manifestó el presidente Luis Arce en una entrevista en AFP.

Parlamentarios de oposición rechazan que se responsabilice a la Asamblea Legislativa por la situación del país y exigen un ajuste de gastos al Gobierno.

“La crisis económica no es culpa del Senado en relación a créditos. El Gobierno sigue gastando como en la época de bonanza, en 2014 el ingreso por la venta de gas era de 5.400 millones de dólares, hoy 2025 es de 1.500 millones de dólares. Se han aprobado 37 leyes que suman 4.280 millones de dólares, el desembolso es de 2.209 millones de dólares y la falta de desembolso ¿es culpa de esta Asamblea o del Gobierno nacional?”, cuestionó el senador de Creemos Henry Montero.

El diputado de CC Enrique Urquidi indicó que si bien el Gobierno señala que aun se tiene capacidad de endeudamiento eso es “peligroso”.

“Ellos manifestaron que, de acuerdo a los estándares internacionales, estamos todavía con capacidad de endeudamiento porque apenas estamos llegando al 25% de deuda de acuerdo a nuestro PIB y tenemos un margen hasta el 50%, pero para pagar la deuda externa requieren hasta fin de año de 800 millones de dólares, y esta obligación es ineludible”, expresó Urquidi.

El analista en presupuestos públicos de la Fundación Jubileo, René Martínez, explicó que Bolivia debe pagar la deuda externa en dólares y que si no lo hace ingresa en un default que declara insolvente al Estado.

“El servicio de la deuda no lo pagaremos en bolivianos, lo tenemos que pagar en dólares, y es lo que no tenemos ni para importar combustible. Lo que normalmente hacen los Gobiernos es reprogramar el servicio de la deuda con los acreedores, en caso de que ya lo hayan hecho y ya no puedan reprogramar, se llega a una situación de default de deuda, cuando se declara al Estado insolvente y es más difícil acceder a financiamiento externo”, indicó.

El economista Gonzalo Colque, señala que el dinero de los créditos externos no debería usarse para pagar el servicio de deuda, porque están comprometidos para proyectos, y el pago de la deuda debería hacerse con ingresos propios, pero el déficit fiscal complica esta obligación.

“La plata que ingresa no es para pagar deuda externa, sino para cumplir con los proyectos. El Gobierno debe presupuestar en el gasto público el servicio de deuda externa de sus propios ingresos, generalmente se prevé en las finanzas públicas que exista disponibilidad de reservas o de divisas para cubrir estas deudas, pero el problema del Ejecutivo es que presupuesta un gasto mucho mayor a la capacidad de ingreso que tiene, y eso se llama déficit fiscal”, dijo.

