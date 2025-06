Presentarán queja formal ante Planet Gold de NNUU por restricciones al trabajo periodístico en foro sobre el mercurio

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP) expresan su más firme rechazo a la restricción del acceso a la información y la intimidación sufrida por la periodista Jimena Mercado de la Agencia de Noticias Ambientales (ANA) durante el foro internacional “Intercambio de experiencias regionales en la implementación del Convenio de Minamata y Plan de Acción Nacional para la MAPE” y anuncian queja formal.

Fuente: Erbol

“Comunicamos que se presentará una queja formal ante la representación de Gold Planet, instancia operativa del Programa Global de Gestión de Mercurio que depende de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), coorganizadora del evento”, señala partes del pronunciamiento.

Ambas instancias del gremio periodístico coinciden en que ONUDI, al tratarse de una agencia del sistema de Naciones Unidas, le corresponde garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de acceso a la información, transparencia y respeto al rol de la prensa, principios esenciales en cualquier proceso de construcción y fiscalización de políticas públicas.

De acuerdo al testimonio de la periodista de investigación ambiental la funcionaria cuestionó la veracidad de la nota titulada: “Plan de Acción Nacional sin participación indígena plantea reducir al 60% el uso de mercurio al 2031” a pesar que la información emanó del propio foro que se desarrolló en un hotel de la zona Sur.

La también moderadora insistió en el reclamo, al punto de esperar a la periodista fuera del salón para reclamarle que el título de su nota no reflejaba la realidad y cuestionarle de cómo se enteró del evento, quién la invitó, etcétera, ya que se trataba de un evento “cerrado”. No contenta con el asedio la amenazó en no permitir su ingreso al foro al día siguiente, jornada en la que se daría a conocer las conclusiones a puertas cerradas.

“Esta advertencia, que obligó a la periodista a retirarse del evento constituye un acto de censura e intimidación. Recordamos que Bolivia es parte del Acuerdo de Escazú, que garantiza el derecho al acceso a la información ambiental, la participación pública y la protección de quienes defienden el medioambiente, entre ellos las y los periodistas”, señala el pronunciamiento de las organizaciones periodísticas.

«La exclusión injustificada de una comunicadora que investiga desde hace años los impactos del mercurio en la Amazonía vulnera estos derechos y compromisos, advierten las organizaciones periodísticas», advierten ambas organizaciones periodísticas.

Las instituciones firmantes señalan que la cobertura crítica y fundamentada sobre temas ambientales —en especial los que afectan directamente a pueblos indígenas expuestos a altos niveles de contaminación— no puede ser limitada por percepciones subjetivas de funcionarios.

“La información sobre el uso del mercurio, su impacto en la salud y el ambiente, así como las obligaciones del Estado bajo el Convenio de Minamata, es de interés público y no debe estar sujeta a ningún tipo de restricciones”, señala el pronunciamiento.

En esa línea, la ANPB y el CMPLP se solidarizan con Jimena Mercado y advierten que el uso del poder institucional para intimidar o excluir a periodistas no sólo atenta contra su labor, sino contra el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre asuntos que afectan a su salud, sus territorios y su futuro.

Fuente: ANA

ANA