Productores de cerdo advierten con “emergencia alimentaria”

Los productores de cerdo anticipan que el país está en riesgo de afrontar una grave “emergencia alimentaria” a raíz de los bloqueos de carreteras impulsados por afines a Evo Morales.

Fuente: El Mundo

Según el presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (ADEPOR), Jorge Méndez explicó que por los cortes de carreteras las granjas no pueden trasladar insumos n ni alimento para los cerdos, esto causa el alza sostenida en los costos de producción poniendo en jaque al sector agropecuario.

“Siempre hemos dicho que el último patrimonio que le queda al país es la agropecuaria. Ya no hay gas, no hay diésel, ni gasolina. No tenemos dólares, hay contrabando. Producir en estas condiciones es un reto de hombres comprometidos”, denunció Méndez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uno de los factores más críticos es la falta de maíz, insumo fundamental para la alimentación de los animales. Esta carencia ha disparado los costos de producción, obligando a muchos productores a reducir sus operaciones o a cerrar por completo. A esto se suma la falta de combustible y los bloqueos en las rutas, que complican el transporte de carne y otros productos hacia los principales centros de consumo del país.

“El gobierno está quebrado, sin recursos. Hoy enfrenta no solo una crisis económica, sino también una política. ¿Cómo vamos a llegar a Cochabamba si no hay diésel y las carreteras están bloqueadas?”, cuestionó Méndez, reflejando el malestar creciente en el sector.