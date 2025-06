Reaparece en un funeral un comandante iraní ‘asesinado’ por Israel

Medios israelíes reportaron previamente que el comandante de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica había sido asesinado en los ataques del país hebreo.

Fuente: actualidad.rt.com

El comandante de la Fuerza Quds de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Esmail Qaani, volvió a aparecer en público en el funeral del comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de los CGRI, general de brigada Amir Ali Hajizadeh. Un video donde se le ve participando en las exequias fue difundido este domingo.

Previamente, medios israelíes reportaron que el alto mando militar había sido asesinado en los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Irán. No obstante, el Ejército del país hebreo no confirmó su muerte.

Hace unos días, Qaani ya fue visto en público participando en unos eventos festivos en Teherán.

No es la primera vez que Esmail Qaani es falsamente considerado muerto en ataques del país hebreo. En octubre, se divulgó ampliamente el reporte de que había fallecido en un bombardeo israelí en Beirut, después de que las autoridades iraníes anunciaran que no podían ponerse en contacto con él. Sin embargo, más tarde se confirmó que seguía con vida.

Este sábado, otro alto funcionario iraní, Alí Shamkhani, cercano asesor del líder supremo del país, apareció en público, desafiando las afirmaciones israelíes sobre su asesinato.

Shamkhani sufrió un importante número de heridas el 13 de junio en un ataque israelí contra altos cargos e instalaciones nucleares de Irán. Tel Aviv lo incluyó inicialmente en una lista de 20 funcionarios muertos en el bombardeo, pero Teherán lo negó.

Ali Shamkhani, the former top security official who was severely injured in recent Israeli aggression, attended the funeral ceremony for the martyrs.

— Press TV 🔻 (@PressTV) June 28, 2025