Se registran filas por pan en La Paz; la producción está garantizada hasta el domingo, dicen panificadores

Las filas por pan se observó en la plaza Garita de Lima y en la zona Munaypata de la ciudad de La Paz.







Fuente: Unitel

Filas por pan se vieron el lunes en algunas zonas de la ciudad de La Paz. Los compradores señalan que el producto es escaso en tiendas y por esta razón tienen que buscar el alimento en varios lugares para llevar a sus hogares. Algunas personas dijeron que les vendieron con precio incrementado.

“Para mí es muy sagrado el pan. Si no hay pan es lo peor; es muy doloroso, no hay pan, han vendido a 70 centavos, no es justo”, dijo una mujer de la tercera.

UNITEL se trasladó a la plaza Garita de Lima (zona comercial) para hablar con los vendedores. En el punto se observó fila de familias por pan.

“El pan nos dan a 50 centavos, que podemos hacer. Ahora ya no podemos comer un solo pan, están pequeños los panes”, dijo una mujer a tiempo de quejarse por el peso del producto.

En la zona Munaypata el panorama era similar. Las familias hicieron la fila para comprar el pan de batalla. En este punto, las personas dijeron que el producto está escaso.

[Foto Alejandra Carrera – UNITEL ] / Filas por pan en la zona Munaypata de La Paz.

“Este es el único puesto que trae pan al día”, dijo un comprador.

Además, una comerciante de la zona El Tejar dijo que los proveedores del alimento ya no le están entregando las cantidades habituales.

“Está escaseando el pan, ahora llega menos, una canasta nomás está llegando, no es nuestra culpa, del horno nos mandan”, dijo la vendedora.

Algunos panificadores indicaron que debido a la falta de harina tiene problemas para producir en una mayor cantidad. Además, dijeron que la producción de este alimento está garantizada hasta el domingo.

Por su parte, el gerente General de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, dijo que los bloqueos están impidiendo el traslado de la materia prima a La Paz.

“El gran responsable es Evo Morales. La harina no la procesamos en La Paz, la tenemos que traer de los departamentos productores o de los países vecinos de la cual la importamos”, dijo