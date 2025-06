Tarija: El 6% de la población no podrá votar

El TED mencionó que 32.000 personas estaban inhabilitadas para poder sufragar, a quienes se les había dado un mes para que puedan regularizar su situación, sin embargo, tras vencer el plazo, solamente 1.200 han acudido para habilitarse.

Fuente: El País

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, ha confirmado que 30.000 personas están inhabilitadas para votar en las elecciones generales del 17 de agosto, esta cifra representa el 6% de la población tarijeña que tiene 534.348 habitantes. Estos ciudadanos no han regularizado su situación ante el TED y el Servicio de Registro Cívico (Sereci).

El presidente del TED, Marco Aguirre, mencionó que inicialmente eran 32.000 personas las que estaban inhabilitadas para poder sufragar, a quienes se les había dado un mes para que puedan regularizar su situación, sin embargo, tras vencer el plazo, solamente 1.200 han acudido para habilitarse.

“El día sábado se va a publicar la lista oficial de los ciudadanos que están habilitados para emitir su voto y los ciudadanos inhabilitados”, apuntó.

Aguirre advirtió que las personas que no han acudido a regularizar su situación serán sancionadas, con la no emisión de su voto y por ende no tendrán su certificado de sufragio, no podrán sacar certificado de impedimento, no podrán realizar por 90 días transacciones financieras, no podrán postularse al servicio público y si quieren habilitarse deberán pagar una multa de 500 bolivianos si son ciudadanos no votantes y 1.200 bolivianos si son jurados no asistentes.

La autoridad señaló que en el marco del proceso electoral que se realizará el 17 de agosto, ya se viene trabajando en la parte logística, para que a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se garanticen los carburantes para poder trasladar ánforas a las distintas regiones del departamento.