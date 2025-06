Tarija: Plantearán cambiar la canasta alimentaria por dinero en efectivo

En Caraparí la empresa que se adjudicó la entrega de este beneficio presentó su desistimiento, debido a la inestabilidad de los precios de los alimentos en los mercados.

Desde Caraparí surge la propuesta de cambiar el modo de entrega de la Canasta Alimentaria. El planteamiento es que se distribuyan los recursos económicos en efectivo a los beneficiarios y no en alimentos. El tema será analizado entre los representantes de los adultos mayores de todo el departamento.

La presidenta de la Asociación de Adultos Mayores del municipio de Caraparí, Ermelinda Fernández, informó que aproximadamente 300 beneficiarios asistieron a la reunión convocada por el Gobierno Regional, donde se dio un informe sobre el desistimiento de la empresa que se adjudicó la entrega de la Canasta Alimentaria, debido a la inestabilidad de los precios en los mercados.

Fernández dijo que hay preocupación porque hasta ahora las personas de la tercera edad no han recibido este beneficio, que es de necesidad, más ahora que la crisis económica agobia a las familias.

«Nosotros ya pensábamos recibir en estos primeros primeros días de junio la canasta alimentaria, lamentablemente no fue así por el desistimiento de la empresa que se adjudicó la entrega. Entendemos que no es culpa de nadie, sin embargo, esta crisis nos está afectando; el proceso se cae por segunda vez por el tema de los precios de los productos, que varían de un día al otro», declaró Fernández a Aguaragüe Informa.

Después de un amplio debate, este sector aceptó el retiro de la leche de la Canasta Alimentaria, debido a que es difícil encontrar el producto en los mercados y porque su costo aumentó de 50 a 80 bolivianos. Eso implica que ahora este beneficio tendrá sólo seis productos.

«En la reunión se quedó que se entregue las 12 canastas alimentarias en la brevedad posible, y para ello deben acortarse los plazos administrativos. Hemos solicitado al Ejecutivo de Desarrollo que los técnicos trabajen por tiempo y materia, para subir nuevamente la licitación. Se está calculando que aproximadamente en 45 días, es decir que a mediados del mes de julio, se esté recibiendo este beneficio», indicó la presidenta de la Asociación de Adultos Mayores.

Además, refirió que otra de las demandas del sector es que este beneficio ya no sea en insumos sino en efectivo (dinero); pero se explicó que esa solicitud ahora no es posible, porque la Ley Departamental 072 indica que la Canasta Alimentaria tiene como contenido productos alimenticios destinados a la nutrición de las personas adultas mayores.

«Se nos ha delegado la tarea de trabajar en un proyecto de modificación de la ley departamental, para que este beneficio llegue de forma efectiva. Es decir, que los 200 bolivianos lleguen en dinero a los beneficiarios. Hemos sido claros también para no crear falsas expectativas, no es fácil, seguramente que habrá oposición de parte de las autoridades, sin embargo, no es difícil, no es imposible. Hemos hablado con el Consejo Departamental del Adulto Mayor y se está convocando para la próxima semana a la representación de los 11 municipios del departamento, para tratar específicamente este punto de la modificación de la Ley 072».

Finalmente, dijo que el directorio hará el seguimiento estricto a todo el proceso de la Canasta Alimentaria, para que avance y no se estanque, que pueda darse cumplimiento y llegue el beneficio en los 45 días.