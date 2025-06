Transportistas del Valle Alto se movilizan para levantar bloqueos ‘evistas’

Además, se informa que en Punata se estaría organizando un grupo de choque que se concentraría frente a la alcaldía. Este grupo estaría conformado por integrantes de los regantes y de la central campesina de Punata, quienes rechazan los métodos de presión del sector bloqueador.

“Ya no podemos seguir así. Hay personas enfermas que no pueden salir. No nos dejan trabajar, ni siquiera dejan pasar ambulancias”, declaró uno de los transportistas movilizados que prefirió mantenerse en el anonimato.

La escalada de estas tensiones pone en alerta a las autoridades departamentales, mientras crece el temor de que los enfrentamientos escalen. Organizaciones cívicas y de derechos humanos han pedido a ambas partes mantener la calma y evitar la violencia.