Tras diez días de bloqueos, las verduras escasean y el precio se eleva en los mercados del eje troncal

Los comerciantes de los mercados en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, señalan que el abastecimiento es irregular

En poca cantidad y con un pecio elevado es como se encuentran las verduras en los mercados del eje troncal. Los comerciantes aseguran que se debe a los bloqueos que se registran en un punto clave para el traslado de los alimentos, Cochabamba, donde grupos evistas tiene cortada las vías desde hace diez días.

En Cochabamba, zona que es epicentro de los bloqueos, en la zona de la cancha, los comerciantes exponen los pocos productos que lograron proveerse para vender. Algunos no lucen ‘frescos’ como buscan las amas de casa; sin embargo, ante la escasez, la gente opta por comprar pese a que los precios también se han duplicado.

En esta zona, no solo escasean los productos en los puestos, sino también, pocos comerciantes llegan a abrir sus negocios o a asentarse en la vía, pese a que es ‘día de feria’.

Similar situación se observa en La Paz, en el mercado Rodríguez, los camiones proveedores de verduras y frutas, no llegan hasta el altiplano debido a los bloqueos en la carretera que conecta con esta región. “De Cochabamba no está llegando nada, antes llegaban verduras como vainitas, cebolla, tomate, quirquiña, carote, pero ahora no hay y todo está caro”, indicó una comerciante.

Agregó que la semana pasada, la cuarta de zanahoria se vendía en Bs 10, hoy se lo encuentra en bs 15.

Por otra parte, en el mercado antiguo Abasto, los comerciantes aseguran que los bloqueos afectan al sector y más aún a la población, ya que las verduras escasean, pero también incrementan su precio.

Detallaron que, el kilo de papa se encontraba la semana pasada en Bs 5, hoy está a Bs 8. La cebolla subió a Bs 10 el kilo, el kilo de zanahoria se encuentra a Bs 8; la cebolla verde, las tres libras que estaba en Bs 8, hoy se lo encuentra hasta en Bs 25. La Haba, antes costaba a Bs 8 y hoy está a Bs 13, y peor aún, la unidad de locoto que se comercializaba en 50 centavos, hoy está en Bs 2.