Tribunal de Santa Cruz rechaza medida cautelar contra candidatos y reafirma independencia judicial

“La Sala Constitucional ha denegado las medidas cautelares por incumplimiento de formalidades. Reitero, las ha denegado”, afirmó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, se pronunció este viernes sobre la acción de cumplimiento que busca inhabilitar a candidatos para las próximas elecciones presidenciales y aclaró que la medida cautelar solicitada fue rechazada por no cumplir con los requisitos formales establecidos.

“La Sala Constitucional ha denegado las medidas cautelares por incumplimiento de formalidades. Reitero, las ha denegado”, afirmó en conferencia de prensa.

La autoridad judicial remarcó que el proceso aún se encuentra en fase de admisión y que no existe decisión sobre el fondo del caso.

En ese marco, explicó que la admisión de la acción de cumplimiento no significa un pronunciamiento judicial sobre su contenido de fondo ni anticipa una posición institucional, sino simplemente el cumplimiento de requisitos procesales.

Quezada advirtió que ni el Estado ni ningún estamento pueden intervenir en las decisiones del sistema judicial.

“La sensibilidad social no puede prestarse a tergiversaciones (…). El Estado no puede inferir de ninguna forma en la justicia y la ciudadanía no tiene por qué entrar en un estado de zozobra”, enfatizó.

Asimismo, recordó que la primera audiencia programada en este caso fue suspendida por falta de notificaciones y que la nueva convocatoria fue fijada para este viernes.

“Verificaremos si el acto procesal se instala conforme a procedimiento, pero es lo único que podemos expresar”, dijo.

En ese contexto, reiteró un llamado a la ciudadanía de confiar en sus administradores de justicia.

“Comiencen a creer en sus administradores de justicia. Tengan fe en la justicia. Convenzámonos de que un cambio es posible”, convocó.