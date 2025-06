Trump descarta un alto el fuego y exigió un final decisivo en el conflicto entre Israel e Irán

Durante su regreso de la cumbre del G7 en Canadá , el presidente estadounidense Donald J. Trump declaró que no está dispuesto a aceptar un simple alto el fuego en el conflicto en curso entre Israel e Irán , sino que busca lo que definió como “algo mejor”.

“No estoy buscando un alto el fuego, estamos buscando algo mejor que un alto el fuego”, afirmó Trump el martes ante la prensa a bordo del Air Force One. El mandatario subrayó que su objetivo es lograr que Irán “ceda completamente” y remarcó que lo que pretende es “un verdadero final”, y no una simple pausa en las hostilidades.

