Tuto: “Saldremos de la cárcel del Mercosur que nos tiene atrapados”

El candidato presidencial anticipa una política de libre comercio más allá de los bloques para conectar a Bolivia con el mundo, además de medicas rápidas con efecto antes de Navidad de este año.

Fuente: El Deber

Tengo una práctica que mantengo desde hace años: no comento encuestas. Tenemos nuestros propios estudios y estamos tranquilos con el avance de la Alianza Libre. Esta elección no es una más; estamos ante una crisis económica sin precedentes: colas por combustible, falta de dólares, inflación desbordada. Si no salimos democráticamente, existe el riesgo de caer en un régimen tiránico. Este 17 de agosto, Bolivia tiene la oportunidad de salvarse.

-Cuáles son las tres medidas que propone ante la escasez de dólares y la liquidez del Estado?

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Primero, implementar un programa de estabilización internacional desde el primer día, con un salvataje de 12 mil millones de dólares. El Estado gasta 11 veces más de lo que costaba cuando empezó el MAS y ya no tiene el gas que financiaba ese gasto. Segundo, reducir el déficit fiscal del 10% al 3% del PIB con austeridad y transparencia. Tercero, atraer inversión privada para crear empleo y exportar, con foco en el agro que puede generar $us 10 mil millones Al final del próximo gobierno.

-Usted habla de estabilidad hasta Navidad. ¿No es corto el plazo para estos resultados ?

Si no haces el arreglo desde el principio, no funciona. La historia de Bolivia y otros países lo demuestra. Necesitamos un puente de estabilidad, pero también un shock de inversión. Y para eso, se debe arrancar con una avalancha legislativa desde el 8 de noviembre: leyes de hidrocarburos, minería, agro, litio, zonas francas, justicia, tecnología. El Congreso debe trabajar sin descanso.

-¿Cómo habrá créditos si hay una Asamblea fragmentada?

Hoy existe una oportunidad real de lograr mayoría calificada en el Congreso. Si hay una segunda vuelta entre opositores, el MAS será una minoría. Desde el día de la elección hasta la posesión, trabajaremos en la transición para tener listos los proyectos. La experiencia lo demuestra: en 2001 activamos la condonación de deuda en cuatro semanas. Este plan de estabilización puede ser aún más rápido.

-¿Cómo plantea unificar el tipo de cambio sin devaluación?

El boliviano ya se devaluó. El tipo oficial de 6,96 no existe en la calle. Sin un programa, el tipo real seguirá subiendo. Con inyección de dólares, se puede acercar a los 7 y frenar la inflación. Hay que proteger el poder adquisitivo de jubilados, beneficiarios de bonos y de todos los bolivianos. Sin recursos, es como operar a un paciente sin anestesia.

-¿Habrá bonos sociales?

Absolutamente. Lo propuse en 2005, antes que lo hiciera el MAS. Las transferencias directas condicionadas son una política liberal efectiva. Pero hay que preservar su valor, que hoy está siendo devorado por la inflación. El gasto estatal ineficiente se elimina; lo que llega directamente a la gente, se mantiene.

-¿Mencionó una “autonomía total”. ¿A qué se refiere?

Significa descentralizar salud, educación y seguridad a las Entidades Territoriales Autónomas. Hoy el gobierno central controla ítems y usa eso políticamente. De los 440.000 empleados públicos, el 60% pertenece a esos sectores. Con autonomía total, los recursos pasarían del actual 80%-20% a favor del gobierno central, a un 38%-62% en favor de los gobiernos regionales y locales.

-¿Su compañero, JP Velasco, ha sido cuestionado por su inexperiencia ¿Por qué lo eligió?

Porque representa la nueva generación digital. Ha fundado empresas exitosas como Yango, que da empleo a 50.000 personas. Bolivia necesita transformarse tecnológicamente, digitalizar trámites, ingresar al mundo de criptoactivos. Además, la mitad del rol del vicepresidente es presidir el Congreso, y eso se logra con liderazgo y equipo.

-¿Cómo será su relación con Estados Unidos, y qué posición tendrá con Irán, Rusia y China?

Excelente con quienes defiendan la democracia y libertad. El combate al narcotráfico empezará con la Policía Federal Brasileña. Irán es enemigo de la democracia y no tiene nada que ofrecernos. Con China se harán acuerdos comerciales, pero sin sumisión política. Vamos a firmar acuerdos de libre comercio con Asia y Europa y saldremos del Mercosur, que nos tiene atrapados.

-Con tantos años en política, ¿cuál es su mayor autocrítica?

En 2002 fui puntillosamente democrático. No me reelegí ni participé en la campaña, sabiendo que Goni tenía un alto rechazo. Vi venir lo que iba a pasar. Si pudiera volver atrás, habría sido más claro y activo para advertir a Bolivia lo que se venía.

-Finalmente, cuánto exactamente necesita Bolivia y cuánto podría prestar el FMI

Un programa de emergencia de 12 veces la cuota de Bolivia, es decir, $us 4.000 millones. Con cofinanciamiento del BID, Banco Mundial, CAF y FLAR, se puede llegar a 12.000 millones. Además, podemos emitir bonos de carbono: somos campeones mundiales en captura de carbono. Hay que reestructurar la deuda corrupta del MAS y usar otras herramientas para atraer recursos.

Fuente: El Deber