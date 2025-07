34 comunidades indígenas entregan planes de vida, cooperación española recomienda que Gobierno los tome en cuenta

Los planes de vida fueron elaborados por los propios comunarios de seis pueblos indígenas de Bolivia

Dirigentes indígenas de tierras bajas. Foto: ANF

Fuente: ANF / La Paz

34 comunidades de los pueblos indígenas Machinieri, Yaminahua, Cavineño, Ese Ejja, Tacana y Yuki de tierras bajas entregaron sus planes de vida al Gobierno, para que sean tomados en cuenta en las políticas de planificación pública. La Cooperación Española consideró que existe la necesidad modificar algunas normas para su implementación.

“Estamos entregando los planes de vida elaborados por los propios comunarios, son 34 comunidades de seis pueblos indígenas que han sido elaboradas y entregadas al Gobierno. Estos reflejan todas nuestras necesidades, servicios básicos, derechos de los indígenas, cosmovisión, territorio, educación y salud”, informó a la ANF el presidente de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap), Javier Fernández.

Entre tanto, el Ministro Consejero de la Embajada de España, Guillermo Manso, consideró que es necesario adaptar algunas normas bolivianas para que el gobierno tome en cuenta en sus políticas de planificación.

“Este es un trabajo de integración técnica para que los pueblos indígenas sepan elaborar esos planes, para que luego tengan eco en La Paz y puedan ser ejecutados. También en la cuestión legal y adaptar las leyes bolivianas, que el gobierno tenga en cuenta esas necesidades y esos conocimientos territoriales de los pueblos indígenas en la elaboración de sus planes nacionales”, señaló.

Ese trabajo forma parte del proyecto Etseasa Medi (“Nuestra Tierra”, en lengua tacana), ejecutado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) en coordinación con la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap), la Central Indígena de Mujeres de la Amazonía de Pando (Cimap), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID y la Unión Europea.

En ese sentido, el secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac), Darío Mejía, dijo que la entrega de esos documentos representa una gran oportunidad para el país en dos perspectivas: la primera es la planificación basada en el equilibrio y la implementación de la libre determinación.

“La libre determinación debe ser la guía de las políticas públicas, no la exclusión, no la asimilación cultural, sino la libre determinación y para nosotros, la Filac, estamos en toda la disposición para contribuir para apoyar para los procesos de intercambio. Quiero dejar un mensaje al gobierno, no se trata de una cuestión que se limite a los momentos políticos, sino de una cuestión vital de la sociedad misma del estado”, manifestó.

Entrega del plan de vida de las 34 comunidades. Foto: ANF

Marco competencial

Al respeto, el director de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ronal Ortubé, señaló que estos planes serán evaluados y lo que se busca es que sea visible en el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y, según las competencias, sea atendido por los tres niveles de gobierno.

“Estos planes de vida tienen que tener un proceso de articulación fundamentalmente en la visibilización de nuestros territorios indígenas ligados al tema jurisdicción municipal, eso va a ayudar a que las necesidades que tengan los pueblos deben visibilizarse en el marco competencial ya sea municipal, departamental o nacional”, señaló.

Los planes

Los temas centrales del pueblo Ese Ejja es sobre la revitalización del idioma y medicina tradicional, acceso a energía eléctrica, educación superior, y prevención de violencia hacia las mujeres.

Pueblo Machineri: fortalecimiento productivo, promoción del turismo comunitario, acceso a agua segura y mejora de servicios educativos y de salud. Pueblo Yaminahua: mejora de infraestructura educativa y caminos, atención a la salud, adaptación al cambio climático y fortalecimiento productivo pecuario.

Pueblo Kabineño: acceso a servicios básicos, generación de empleo, educación bilingüe y apoyo a iniciativas turísticas y artesanales. Pueblo Tacana: dotación agraria para mujeres, participación política, conectividad digital, recuperación de prácticas tradicionales y fomento productivo.

Pueblo Yuqui: atención médica especializada, acceso a saneamiento básico, transporte digno para personas mayores y cobertura educativa.