«A los otros candidatos les voy a preguntar si van a cumplir o no con su palabra», dice Samuel sobre la reunión en el Comité Cívico

El pasado jueves, los cívicos convocaron a candidatos de oposición a un encuentro el último día de julio

«Todavía no hemos recibido la agenda del Comité Cívico, pero yo iré tranquilo a esa reunión, porque cuando se hizo un acuerdo de unidad, el 18 de diciembre de 2024, se dijo: ‘Vamos a hacer una encuesta y el que esté mejor, todos apoyarán’. Yo cumplí mi parte, inicialmente dijeron que la encuesta no era la adecuada y un sinfín de pretextos, pero ya han salido siete encuestas en los que yo estoy primero. Entonces, a los otros candidatos les voy a preguntar si van a cumplir o no con su palabra», aseveró Samuel Dora Medina, candidato a presidente por la Alianza Unidad.

Doria Medina estuvo en el programa «¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio y confirmó su asistencia a la reunión convocada por la dirigente del Comité pro Santa Cruz para el 31 de julio, en el último intento de unir a las fuerzas políticas de oposición.

Luego de la marcha por la democracia, convocada por el Comité pro Santa Cruz, el líder cívico Stello Cochamanidis anunció que, atendiendo el pedido del último cabildo, de agotar las instancias para que los candidatos de oposición se unan, ha convocado a cuatro presidenciables (que encabezan las encuestas) a un encuentro en Santa Cruz.

Cochamanidis aseguró que ya tiene la confirmación de Samuel Doria Medina (alianza Unidad), Jorge Tuto Quiroga (Libre), Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) y Rodrigo Paz Pereyra (PDC). «Los vamos a tener cara a cara y vamos a decirles lo que nosotros necesitamos. Están confirmados los cuatro», informó el jueves pasado.

Samuel estuvo en el Chapare

Durante la entrevista, Doria Medina también se refirió a su visita al Chapare para hacer campaña. «Se ha generado cierto mito respecto al Chapare, no he ido con mayor seguridad de la regular, envié un equipo de avanzada y tampoco hice grandes anuncios. Pero no tuve problemas, transité como en cualquier otro lugar y para mí era importante llegar al Chapare, a los productores», comentó.

A decir del candidato presidencial, el 17 o 18 de agosto se verá un panorama distinto en el país, aunque no descartó que las fuerzas del MAS se unan a último momento. «Pese a ello vamos a ver que el MAS es parte del pasado, vamos a ver si pierden su sigla o no. Tengo entendido que Andrónico (Rodríguez) ha pasado al cuarto lugar (en intención de votos), están en una situación que la crisis les está cobrando una factura alta. Vamos a ver un voto castigo al MAS, será un panorama distinto, con nuevos liderazgos».

Su plan estratégico

Más adelante, Doria Medina indicó que, en caso de llegar al gobierno, las medidas que tiene previstas serán de aplicación inmediata. Los 100 días se cumple el 15 de febrero del 2026, remarcó. «El primer semestre del 2026, serán meses en que se modificarán salarios, tasas de interés, será un semestre en la que se ajustará la economía a la realidad. En el segundo semestre se verá la luz al final del túnel, van a volver las inversiones y vamos a empezar a ver un cambio lentamente. El 2027 apuntamos a un crecimiento interesante, después de los crecimientos anémicos», detalló el candidato.

El empresario estuvo en contacto con EL DEBER Radio vía Zoom, puesto que se encontraba esperando su vuelo hacia Argentina. Allí Doria Medina tiene previsto reunirse con los migrantes bolivianos, para conocer sus necesidades y explicar sus posibles soluciones.

