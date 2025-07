Analistas proyectan que electorado de Dunn se inclinará por Tuto Quiroga, Rodrigo Paz o Andrónico Rodríguez

Jaime Dunn anticipó que no llamará a respaldar a ninguno de los candidatos en carrera electoral. Los analistas políticos Franklin Pareja y Ricardo Paz creen que el electorado del excandidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica (NGP) que buscaba renovación se inclinará hacia las candidaturas de Jorge Tuto Quiroga, Rodrigo Paz o Andrónico Rodríguez.

Excandidato a la presidencia por NGP, Jaime Dunn. Foto: RRSS

“El potencial apoyo que tuvo Dunn yo lo desprendería en dos tipos de percepción ciudadana: los que están más proclives de buscar una renovación del sistema político y ven en Dunn una renovación, ese electorado probablemente, ahora que Jaime Dunn no está, podría virar por Rodrigo Paz y por Andrónico Rodríguez porque buscan renovación”, afirmó el politólogo Franklin Pareja en declaraciones a la ANF.

El martes, la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó la inhabilitación de Jaime Dunn y declaró improcedente el recurso de revisión extraordinario que presentó su defensa, dejándolo fuera del proceso electoral al economista, quien fue inscrito como reemplazo de Fidel Tapia.

El analista político Ricardo Paz coincidió con ese punto de vista ya que una gran parte del electorado que concentraba el candidato buscaba renovación, que estaban cansados de los mismos candidatos.

“Considero que la mayor parte de sus votantes se van a ir con Andrónico Rodríguez porque es la novedad, considerando que estos dos candidatos representan de alguna manera la renovación. Ese grupo de electorado son los que votan por razones emocionales”, puntualizó.

En ese aspecto, Pareja señaló que otra parte de los simpatizantes del excandidato pueden inclinarse hacia Jorge Tuto Quiroga, postulante a la presidencia por la Alianza Libre, ya que tiene una ideología de centro derecha.

“El otro tipo de electorado son aquellos que están en consonancia con las ideas liberales, podrían virar hacia la candidatura de Jorge Quiroga porque es el más cercano en las ideas que tiene Dunn. Tuto es más centro derecha y, en cambio, Dunn es una derecha liberal y el que podría capitalizar es Tuto”, explicó.

En las encuestas que se realizaron en las últimas semanas, NGP no alcanzó ni el uno por ciento de la intensión de voto, aunque en a consulta apareció Fidel Tapia y no Dunn. Se esperaba elevar ese porcentaje cuando Dunn sea inscrito de manera oficial.

No apoyarán a otro candidato

Ante la consulta de cuál es su futuro político o si respaldará a otra candidatura, el economista aseguró que no apoyarán a ninguno de sus detractores porque no están en busca de pegas ni es un movimiento coyuntural, sino que seguirán trabajando junto a la organización política que lo acogió.

“No estamos simplemente para juntarnos, para hacer una suma aritmética, no buscamos pegas, no estamos para negociar el futuro de la patria despedazando el sector público y repartiendo el poder coyunturalmente, porque nuestro movimiento no es coyuntural”, indicó.

Con relación a su electorado, les pidió sufragar con conciencia, al ser ciudadanos libres, deben evaluar antes de respaldar alguna candidatura y que no se dejen manipular por ciertos sectores.

“Me preguntan dónde van a parar los votos, (pero) somos ciudadanos libres, cada uno en su conciencia puede evaluar y puede decidir, no son ovejas como en otras agrupaciones, donde alguien va a decir qué tienen que hacer. Más bien una invitación a todos los que creen en la libertad a votar con conciencia, con libertad”, resaltó.

