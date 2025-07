Anuncian la reactivación de la Asociación de Predios Avasallados ante 163 casos registrados en el primer semestre del 2025

Ante la cifra de 163 avasallamientos registrados en el primer semestre de 2025 en el país, productores afectados han comenzado a reactivar la Asociación de Predios Avasallados (ASPA), con el respaldo de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), según el reporte de del presidente de la entidad productiva, Klaus Frerking.

“Productores y avasallados se están uniendo para tener una sola voz”, señaló Frerking en entrevista con Canal Rural. “Como sector agropecuario, vamos a apoyar en el sentido de que no pueden continuar los avasallamientos. Necesitamos que se cumplan las leyes”, agregó.

Frerking se refirió a este tema a dos semanas de una nueva avanzada violenta de grupos irregulares armados, específicamente en el norte cruceño, en la provincia Guarayos, donde se denunció el ingreso a la propiedad Santa Rita, lugar en el que se registró al menos un herido de bala.

“Los avasallamientos son un tema de falta de seguridad jurídica, un tema que las autoridades no cumplen la ley, no cumplen el Estado de derecho, no cumple lo que nos corresponde como bolivianos, que nos respeten”, señaló el dirigente.

Según el ejecutivo, además de los 163 casos de avasallamiento registrados y que están en conocimiento de la Fiscalía, también se deben sumar los casos que están en el Tribunal Agroambiental, al igual que los conflictos registrados en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“Si no son capaces de asimilar lo que es un sector productivo, de asimilar lo que es producir alimentos en tierra del oriente, pues cambien esas autoridades”, demandó el titular de la CAO al lamentar la falta de soluciones.