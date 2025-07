Arcistas rechazan campaña por el voto nulo impulsada por el evismo

Mientras legisladores evistas abren casas de campaña para el voto nulo, desde el MAS acusan un intento de sabotaje electoral y ruptura democrática.

Militantes del evismo preparan carteles por el voto nulo. Foto: EFE

eju.tv / Videos: Wara TV

El evismo inició la apertura de casas de campaña para promover el voto nulo en las elecciones generales programadas para el próximo 17 de agosto; el lunes en la tarde se abrió el primero de esos centros en Santa Cruz y por la noche sucedió lo propio en El Alto. A la cabeza de Wilma Alanoca, quien es concejala del Movimiento al Socialismo (MAS) en ese municipio y excandidata a la vicepresidencia de Evo Morales por el frustrado binomio del extinto Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), se inauguró ese centro en el Distrito 8.

Alanoca afirmó que la campaña del voto nulo es producto de la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales y es un legítimo derecho de las personas que no se sienten representadas por ninguno de los frentes políticos que participarán en los comicios; es más, aseguró que es una protesta porque su derecho a elegir fue vulnerado por la determinación del TSE contra el expresidente y la sigla política con la cual pensaba participar en el proceso electoral.

Desde el oficialismo, la diputada Rosario García y la senadora Virginia Velasco arremetieron contra la medida, calificándola como ‘antidemocrática’ y ‘un intento de sabotaje’. “No comprendemos qué es lo que quieren hacer. O están llamando a algo muy extraño, o no quieren que haya elecciones en 2025”, cuestionó la diputada García, quien también lamentó los acercamientos del evismo con sectores de la oposición y denunció una alianza encubierta para deslegitimar los comicios.

En la misma línea, la senadora Velasco alertó sobre los riesgos de incitar al caos mediante llamados a la quema de ánforas y la anulación masiva del voto. “Se tienen que llevar las elecciones conforme ya establecida en las normativas, el 17 de agosto. No pueden amenazar con quemar anforas, generar convulsión, generar caos, o querer generar, como hemos escuchado, voto nulo. Eso yo creo que ya es antidemocrático. No puede ser de que ellos que quieran gestar de ese tipo de voto nulo. No está bien, aseveró.

Desde el evismo, el senador Leonardo Loza defendió la campaña como una expresión legítima de repudio frente a lo que considera un proceso electoral manipulado por el gobierno; coincidió con Alanoca en que es la representación de toda la gente que no votará por ninguno de los candidatos y que expresará su repudio mediante el voto nulo, “como indignación a estas elecciones amañadas, fabricadas, digitadas, dirigidas por el gobierno, emitiremos nuestro voto nulo el 17 de agosto”.

“Nosotros jamás votaremos por nuestros verdugos, no votaremos por nuestros represores, no regalaremos nuestro voto por nuestros asesinos, por los delincuentes de este país. El pueblo en diferentes épocas de nuestra vida, antes como República, ahora como Estado plurinacional, en muchas ocasiones no tuvo sus representantes, sólo nos usaron, sólo usaron nuestro voto para un negocio político para luego enajenar nuestros recursos naturales, para luego pisotearnos nuestros derechos. No cometeremos ese mismo error”, aseveró.

Loza acusó al Ejecutivo de fabricar elecciones digitadas y subrayó que la base social evista ‘no quiere saber nada’ de los actuales postulantes, a los que asocia con los partidos conservadores. “El pueblo ha decidido votar nulo porque no tiene candidatos propios ni legítimos”, declaró. García devolvió gentilezas y afirmó que la acción evista confirma que hay un acuerdo con los partidos tradicionales. La disputa evidencia la profundidad del quiebre en el bloque de izquierda.