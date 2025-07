Argentina: A 31 años del atentado, el presidente de AMIA alertó por la infiltración iraní en la región y pidió justicia por Nisman; «¿En esta causa también deberán pasar 30 años?»

El titular de la mutual israelita, Osvaldo Armoza, fue el principal orador del acto que se realizó para recordar a las víctimas del ataque terrorista. El presidente Javier Milei estuvo presente junto a integrantes de su gabinete

“¿En esta causa también deberán pasar 30 años? ¿Qué esperan? Si tienen impedimentos, ¡denúncienlos! El silencio es complicidad”. El reclamo del titular de la AMIA, Osvaldo Armoza, resonó esta mañana en el acto por el 31°° aniversario del atentado contra la mutual judía. El pedido del orador principal del acto fue dirigido directamente al fiscal Eduardo Taiano y al juez Julián Ercolini, en este caso como responsables de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El fuerte mensaje marcó el tono de una ceremonia que estuvo atravesada por la exigencia de justicia y la denuncia de la impunidad persistente por episodios que son una herida abierta para la Argentina.

“Pasaron 31 años de una mañana que abrió las puertas a la noche más oscura. 31 años de un instante que cambió para siempre nuestras vidas y marcó con sangre inocente la historia de nuestro país”, comenzó Armoza su discurso, durante el acto central que se realizó en el mismo lugar donde ocurrió la tragedia, donde estuvo el presidente Javier Milei junto a los integrantes de su gabinete.

“Todos reunidos, una y otra vez en este mismo lugar, para que el silencio no se vuelva olvido, y la memoria no se reduzca sólo a una ceremonia”, apuntó Armoza.

Familiares de las víctimas levantan carteles con los rostros de quienes murieron en el atentado a la AMIA (Fotos: Maximiliano Luna)

Durante su alocución, el presidente de la AMIA reiteró la acusación que la comunidad judía argentina sostiene desde hace años: “Irán es el máximo responsable por el atentado que asesinó a 85 inocentes y dejó más de 300 heridos”, afirmó, y subrayó que la justicia argentina dictaminó la responsabilidad de las más altas autoridades iraníes en la planificación y ejecución del ataque, perpetrado a través de la organización terrorista Hezbollah. Según detalló, la investigación judicial fue avalada por Interpol, que mantiene vigentes las alertas rojas para la captura internacional de los acusados.

El año pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal dictó un fallo que, en palabras de Armoza, “volvió a confirmar la responsabilidad de Irán y Hezbollah en los ataques terroristas de 1992 y 1994”. El dirigente remarcó que este veredicto no solo ratificó los motivos del atentado, sino que también explicó por qué Argentina fue elegida como blanco. “Es crucial aprender del pasado y que nuestras autoridades tomen medidas para que nunca más suceda. El terrorismo está más activo que nunca”, advirtió.

Entre los principales señalados por la justicia argentina figuran Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de Irán, y Salman Raouf (El Reda), miembro de Hezbollah. Armoza reveló que Rabbani aún posee propiedades en Argentina, mientras que Raouf es buscado por Estados Unidos desde el año pasado. “Hacemos un llamado a nuestro gobierno y al de Estados Unidos para que trabajen juntos, y logren que ese asesino enfrente la ley”, reclamó. Además, exigió a la República del Líbano que entregue a sus ciudadanos para que sean juzgados, si realmente aspira a la paz.

Una advertencia por la región

La preocupación por la presencia iraní en la región fue uno de los ejes centrales del mensaje. “Nos sigue preocupando la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales”, alertó Armoza. Como ejemplo, mencionó el episodio del avión venezolano-iraní en 2022, cuya tripulación incluía altos oficiales iraníes y que, según el dirigente, “expuso las falencias de nuestro sistema de seguridad e inteligencia”. También cuestionó la reciente firma de un acuerdo militar entre Irán y Bolivia, que, a su juicio, “exige una inmediata reacción por parte de nuestras autoridades, incluyendo el refuerzo de los controles fronterizos”.

Cientos de personas se dieron cita en el lugar donde hace 31 años se produjo uno de los peores atentados de la historia argentina

Armoza evocó el dictamen del fiscal Alberto Nisman de mayo de 2013, quien documentó la profundidad de la estructura terrorista montada por Irán y Hezbollah en numerosos países de América Latina. “El atentado contra la AMIA no puede ser comprendido como un hecho aislado. Debe entenderse a nivel regional, en el marco de una política sistemática de penetración, cuidadosamente articulada desde Teherán y ejecutada a través de una red clandestina, que actúa bajo coberturas diplomáticas, religiosas y culturales”, explicó. La amenaza, sostuvo, “está viva, activa y se adapta a las condiciones de cada época”.

En este contexto, el presidente de la AMIA reclamó una cooperación internacional “seria y sostenida”, basada en el intercambio de información, la prevención efectiva y el compromiso político. “Argentina, que ya sufrió dos atentados terroristas, tiene el derecho y la responsabilidad de impulsar esa alianza global contra el terrorismo. Debe insistir para que toda la región designe a Hezbollah como grupo terrorista, congele sus bienes e impida su crecimiento”, enfatizó.

A nivel local, Armoza consideró que el país necesita medidas adicionales. “Argentina debe designar a las Fuerzas Quds, Guardia Revolucionaria de Irán, como organización terrorista”, propuso, y reclamó capacitación para el Poder Judicial y la sanción de leyes modernas para combatir el terrorismo. “Argentina sigue con herramientas obsoletas y sin contar con una ley específica para prevenir y enfrentar este flagelo”, lamentó.

El reclamo de justicia ocupó un lugar central en el acto. En ese contexto, Armoza exigió respuestas concretas a las incógnitas que persisten después de 31 años: el origen y la obtención del explosivo, el lugar de armado de la camioneta-bomba, la identidad de quien la entregó a Carlos Telleldín, quién ingresó el vehículo al estacionamiento y quiénes integraron el grupo operativo final junto a El Reda. “Después de tanto tiempo, la incertidumbre en estos temas es INACEPTABLE”, subrayó.

El titular de la AMIA Osvaldo Armoza fue el orador principal

El dirigente reclamó a los fiscales Basso y Miranda que agoten todos los recursos y exijan lo necesario a las autoridades políticas para esclarecer el caso. “No aceptamos más excusas ni dilaciones”, advirtió. También denunció las condiciones en las que se encuentra la documentación de la ex SIDE, ahora bajo custodia de la Fiscalía: “Es intolerable que toda la documentación que pertenecía a la SIDE, ahora bajo custodia de la Fiscalía, esté guardada en un edificio que no tiene las condiciones estructurales mínimas. Hablamos de contaminación de asbesto, inundaciones, peligros de derrumbe, aire tóxico y falta de ventilación”.

La crítica se extendió al fiscal Ouviña, a quien Armoza exigió que acelere y concrete su trabajo. “Su pasividad frente a la envergadura del trabajo que tiene por delante es inaceptable. Al ritmo en que avanza la revisión de esa documentación, pasarán otras tres décadas hasta que esa tarea pueda dar algún resultado”, advirtió. El reclamo incluyó al Procurador General de la Nación y a la Corte Suprema, a quienes pidió que resuelvan el recurso presentado por las querellas contra la absolución de Carlos Telleldín, el último tenedor conocido de la camioneta utilizada en el atentado. “Su absolución fue un nuevo golpe a nuestras expectativas. Ahora confiamos en que la Corte Suprema resuelva el caso como corresponde”, expresó.

Javier y Karina Milei llegan al acto

La figura de Alberto Nisman ocupó un lugar destacado en el discurso. Armoza calificó como “otra vergüenza nacional” la impunidad en el asesinato del fiscal, cuya valentía y aportes a la investigación fueron reconocidos. “Su muerte, en oscuras circunstancias, también es una herida abierta”, afirmó. La pregunta dirigida a los responsables de la causa —“¿En esta causa también deberán pasar 30 años?”— se convirtió en uno de los momentos más tensos de la jornada.

En las últimas semanas, el juez Rafecas solicitó aplicar al caso AMIA la ley de juicio en ausencia, sancionada el año pasado por el Congreso Nacional. Armoza apoyó la decisión, aunque advirtió sobre la necesidad de cautela: “La experiencia nos ha enseñado que debemos ser cuidadosos y que todo avance dentro del proceso debe ceñirse a la más estricta legalidad. Confiamos que un futuro juicio oral, basado en pruebas concretas, demostrará al mundo entero la responsabilidad de Irán, de Hezbollah, y de quienes son fugitivos de la justicia argentina”.

El contexto internacional también fue abordado en el acto. Armoza se refirió al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y al aumento del antisemitismo a nivel global. “A partir del 7 de octubre de 2023, cuando los salvajes terroristas de Hamás ejecutaron el ataque más brutal e inhumano contra civiles, hemos visto un aumento alarmante del antisemitismo en todo el mundo”, señaló. Denunció que, lejos de provocar una condena unánime, el crimen fue relativizado, negado y hasta justificado en múltiples espacios, incluyendo universidades, redes sociales, medios de comunicación y parlamentos de países democráticos. “No hablamos de críticas a Israel, que son legítimas en cualquier democracia, sino de expresiones que celebran la violencia y que convierten la demonización de los judíos en una bandera ideológica”, explicó.

La situación de los rehenes en la Franja de Gaza también estuvo presente en el mensaje. “¿Cómo pueden olvidar que después de más de 640 días, todavía quedan 50 personas secuestradas en los túneles infernales de Hamás en la Franja de Gaza? No ha pasado un solo minuto en que NO pensemos en ellos. Exigimos una vez más su liberación para que puedan finalmente regresar a sus hogares”, reclamó Armoza.

En un pasaje destacado, el presidente de la AMIA valoró la postura del gobierno argentino en el escenario internacional: “Celebramos que la República Argentina haya tomado la decisión de pararse en el lugar correcto de la historia. El apoyo expreso del gobierno nacional hacia Israel, particularmente en un momento tan dramático, es un ejemplo digno de ser reconocido”, dijo, en alusión al respaldo oficial a Israel tras el ataque de Hamás.

El acto concluyó con un mensaje de resiliencia y compromiso. “Todavía no pudimos vencer a la impunidad, pero no nos derrotaron. No lograron callarnos. Seguiremos juntos y de pie. Porque en este lugar, hace 31 años, mataron a 85 personas judías y no judías. Argentinos y extranjeros. Chicos, jóvenes, adultos y mayores. Porque el terrorismo no discrimina. Pero también en este mismo lugar, hace 31 años, minutos después de la tragedia, se acercaron a ayudar: cientos de voluntarios, rescatistas y profesionales de la salud. Afortunadamente, la solidaridad tampoco discrimina”, evocó Armoza.