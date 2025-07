Ayllón empieza a destituir a los colaboradores de Damián Condori

El Gobernador interino de Chuquisaca dejó entrever que habrá más cambios en el gabinete

El gobernador en suplencia temporal de Chuquisaca, Luis Ayllón, confirmó este miércoles la salida de tres altos colaboradores de Damián Condori, en medio de una evaluación del desempeño de su gabinete y mientras el titular de la administración departamental se recupera de un delicado cuadro clínico. Germán Yucra renunció a la Secretaría General, mientras que Vivian Chungara, secretaria de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y Juan José Fernández, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), fueron destituidos.

Ayllón confirmó que la salida de Yucra fue una decisión personal y explicó que las destituciones de Chungara y Fernández responden a una evaluación de su desempeño. “Es una decisión que lo ha asumido el Gobernador de rescindir y de desvincular a la Secretaria de Desarrollo Social y al Director del Sedes”, declaró a la prensa local.

El Gobernador interino reiteró que las evaluaciones serán permanentes y que solo los que muestren resultados seguirán en sus cargos. “Secretario o director que no muestre resultados, obviamente se tiene que ir y va a ser cambiado. Progresivamente vamos a ir tomando decisiones”, anunció Ayllón.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La medida se toma después de que informes de gestión revelaran que el avance financiero de la Gobernación no supera el 25% del presupuesto para este año.

Por su parte, Chungara, una de las colaboradoras más cercanas de Condori, en su último acto público, dejó entrever sus diferencias con Ayllón. “Se respeta su decisión (…) Sabemos que nuestro gobernador electo, Damián Condori, pronto va a volver (…) Mi persona pretende dejar hoy todo en orden y retirarme (…) Una no puede sentirse cómoda trabajando con una persona que ha perjudicado cuatro años la gestión con observaciones que, al final, no han llevado a nada. No ha dejado gobernar”, se quejó la exautoridad.

Ayllón no solo observó el desempeño de Chungara, sino que, hasta antes de asumir como Gobernador, la acusó de presuntos hechos de corrupción.

Condori fue hospitalizado el 19 de junio tras sufrir una caída en evento social particular y actualmente se recupera en una clínica privada de Cochabamba.

Ayllón dijo que hará los cambios que considere necesarios en el gabinete para cumplir con su promesa de transparentar y poner orden en la Gobernación. Se espera que hoy se conozcan los nombres de los reemplazantes de Yucra, Chungara y Fernández.

Gestión

Luis Ayllón fue elegido como gobernador en suplencia temporal el 30 de junio por 89 días, mientras se recupera al titular Damián Condori, actualmente hospitalizado.