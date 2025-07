Bolivia aún importa mercurio por toneladas cada año y se lo vende incluso por redes sociales

A pesar de que el Estado Plurinacional firmó en 2013, y en 2015 ratificó por ley, el Convenio de Minamata, entre 2014 y 2023 (no hay cifras 2024 y 2025), importó 1.285 toneladas de mercurio y a la fecha no existe prohibición alguna para la comercialización y uso de este material tóxico, que incluso se ofrece libremente a través de páginas virtuales como Marketplace (Facebook).

Además, el Gobierno que está a pocos meses de finalizar su mandato constitucional, recién trabaja en la socialización de un Plan de Acción Nacional para eliminar de manera gradual el uso de este componente, el cual se aplicaría entre 2027 y 2031 hasta en un 60%.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), revelan que en 2014 las importaciones de mercurio fueron de solo 12,7 toneladas y un valor de 522.910 dólares, pero al año siguiente se dispararon a 151 toneladas por 6,8 millones de dólares y, en 2016 el volumen llegó a su máximo nivel con 238 toneladas por 6,3 millones de dólares.

En 2020, las compras externas fueron de 165 toneladas por valor de 9,5 millones de dólares; al año que sigue se adquirió un volumen similar, pero por 5,2 millones; mientras que en 2022 las importaciones descendieron a 95 toneladas y fueron por un valor de 5 millones de dólares; y en 2023, a 71 toneladas, por 4,1 millones de dólares. En nueve años, el promedio de importaciones fue de 107 toneladas por año.

El Convenio de Minamata tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y la contaminación provocadas por este metal tóxico. El Convenio regula todo el ciclo del mercurio (suministro, comercio, uso, emisiones, liberaciones, almacenamiento y gestión de desechos y sitios contaminados).

Sin embargo, en todo este tiempo, Bolivia solo aprobó un decreto supremo, el número 4959 del 14 de junio de 2023, que no establece restricciones ni plazo para dejar de emplear la sustancia, solo crea el Registro Único de Mercurio (RUME), para la inscripción de importadores y comercializadores de mercurio. También establece la Autorización Previa, para que la Aduana realice el control respectivo al momento de ingreso o egreso de esta sustancia al país.

El Ministerio de Salud y Deportes creó la Red de Toxicología, compuesta por médicos clínicos, especialistas en investigación de temas de intoxicación; así mismo, socializó en un taller al personal en salud de los municipios donde existe explotación aurífera para que se aplique el “Plan Nacional de Mercurio y Salud”, que es una guía de diagnóstico, tratamiento y vigilancia de personas que trabajan expuestas al mercurio.

En una revisión en redes sociales, este medio verificó diferentes anuncios de comercialización de mercurio azogue para la minería, en especial en Marketplaces (Facebook), que señalan que este producto se ofrece a 3.500 bolivianos el kilo.

De manera similar, por medios virtuales proliferan anuncios de “mercurio ruso” a ocho mil bolivianos el kilo, con entrega a domicilio, el mercurio alemán o el español. También hay grupos dedicados a acercar vendedores con compradores.

En octubre de 2023, el Ministerio de Minería y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) suscribieron un acuerdo para ejecutar el Plan de Acción Nacional para la implementación del Convenio de Minamata en el sector minero, cuyo objetivo central es reducir las emisiones del mercurio.

“Este plan está destinado a convertirse en una guía en nuestros esfuerzos colectivos para reducir las emisiones de mercurio, mejorar las prácticas de extracción de oro y minimizar su impacto tanto en la salud humana, como en el medio ambiente, velando por la salud de los mineros artesanales y de pequeña escala, y de toda la población en general”, precisó el entonces ministro de Minería, Marcelino Quispe.

Sin control

La senadora Cecilia Requena explicó que tras la ratificación del Convenio de Minamata, en 2015, Bolivia tenía un plazo de tres años para elaborar un plan de reducción y eliminación del uso del mercurio.

Países de la región como Perú, Colombia y Brasil cuentan con un plan y han prohibido en un 100% el uso de esta sustancia en la actividad minera, además de las importaciones. “El único país de la región que es un incordio y está destruyendo los esfuerzos de los países fronterizos es Bolivia, que no ha prohibido la importación de mercurio y solo ha determinado el registro de importadores e importaciones”, apuntó.

Incluso, dijo que el registro fue por iniciativa de la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, de la Relatoría Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, y del Cedib, porque antes ni siquiera existía esto.

Añadió que la gestión del presidente Luis Arce tuvo más de cuatro años para cumplir con la tarea de elaborar un plan, a pesar de que Onudi realizó todos los esfuerzos para financiar y apoyar esta estrategia.

“El Gobierno ha demorado todo lo que ha podido para aceptar la ayuda; pero, por la presión social, permitió que se contrate una entidad que elabore el plan, que debería estar listo hace tiempo. Pero hubo mucho secretismo y otra vez la táctica de retrasar”, puntualizó.

Ante la excesiva demora, Requena teme que el plan no sea aprobado, ya que el Gobierno está de salida o por finalizar su mandato y se desconoce su contenido, puesto que es socializado de manera excluyente.

“La Comisión de Tierra y Territorio, y Recursos Naturales, que tiene un mandato constitucional y trabaja y fiscaliza a la minería, nunca fue invitada a los talleres de socialización y eventos, no se tiene acceso al plan. Si el Gobierno no tiene el coraje de cumplir con su deber de responder a los derechos a la salud y medio ambiente sano, y agua que no mate, y antes de irse no lo aprueba, tendrá que ser labor del próximo Gobierno”, subrayó.

Requena atribuyó la demora a la presión y al poder económico y político que ejercen los cooperativistas que controlan la producción de oro en el país. “Ellos deciden quién es ministro de Minería, viceministros, directores de entidades como la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), en el Senarecom. Es por eso que el Gobierno demora en un plan y responde al interés ecocida y criminal de la minería del oro, que quiere seguir usando una técnica colonial, ineficiente”, apuntó.

La parlamentaria agregó que la falta de un plan y controles condenan a las poblaciones ribereñas y a los pueblos indígenas a la desaparición, porque al esparcirse el mercurio en los ríos y en la tierra, deja daños irreversibles, incluso para la población en las ciudades que consume pescado contaminado.

Se podría recuperar más oro con otras tecnologías como las mesas gravimétricas, explica, pero se opta por lo fácil, la compra de mercurio que ni siquiera se recicla después.

“El mercurio se vende hasta en ferreterías, lo cual representa un riesgo, porque al calentarse con la temperatura ambiente, se vuelve gas y las personas del entorno lo pueden aspirar, y esa es una de las formas más contaminantes y dañinas para la salud; hay fraccionamiento y está quemando las amalgamas para separar en las calles de La Paz y El Alto”, observó Requena.

Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), sostuvo que lo único que ha realizado el Estado es aprobar un decreto de registro de importadores de mercurio, pero una de las primeras obligaciones que asume Bolivia, al ratificar por ley el Convenio de Minamata, es elaborar un plan para la reducción del uso de mercurio.

“De 2015 a 2025 no hay plan aún, recién este año elaboraron una propuesta, pero hay resistencia de mucha gente que argumenta falta de consulta y participación y, entre tanto, el mercurio se sigue usando de forma libre para la explotación de oro en el Norte de La Paz y el daño que se está provocando a la salud y al medio ambiente es terrible, no hay control”, advirtió.

Se han hecho estudios en la sangre de personas y se ha demostrado que el contenido es de hasta 20 veces más de lo tolerable en el organismo y pone en riesgo la salud de niños y mujeres embarazadas o expone a la gente a daños neurológicos, en especial a personas mayores.