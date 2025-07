Bolivia ya tiene fecha y hora para sus últimos dos partidos en las Eliminatorias

La Verde cerrará las Eliminatorias recibiendo a Brasil tras visitar a Colombia; si suma dos triunfos y Venezuela no gana ambos partidos, puede alcanzar el séptimo lugar y acceder al repechaje mundialista.

La selección boliviana tendrá en septiembre un cierre trascendental en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con dos partidos clave:

Fecha 17: 4 de septiembre – Colombia vs. Bolivia, Barranquilla, 19:30

Fecha 18: 9 de septiembre – Bolivia vs. Brasil, El Alto, 19:30

Actualmente, Bolivia ocupa el octavo puesto con 17 puntos en 16 partidos. A pesar de la distancia, aún mantiene vivas sus aspiraciones de llegar al repechaje. Si consigue un empate o victoria ante Colombia y vence a Brasil, y Venezuela no logra ganar alguno de sus dos encuentros, Bolivia podría escalar hasta el séptimo lugar y disputar el repechaje intercontinental.

Además de los duelos de la Verde, las Eliminatorias tendrán los siguientes compromisos:

Fecha 17 – 4 de septiembre

Uruguay vs Perú, Montevideo, 19:30

Colombia vs Bolivia, Barranquilla, 19:30

Paraguay vs Ecuador, Asunción, 19:30

Argentina vs Venezuela, Buenos Aires, 19:30

Brasil vs Chile, Río de Janeiro, 20:30

Fecha 18 – 9 de septiembre

Ecuador vs Argentina, Guayaquil, 19:00

Perú vs Paraguay, Lima, 19:30

Venezuela vs Colombia, Maturín, 19:30

Bolivia vs Brasil, El Alto, 19:30

Chile vs Uruguay, Santiago, 19:30

Con esta doble jornada, Bolivia buscará una clasificación épica a través del repechaje,escenario que depende de una combinación de resultados pero aún es alcanzable.