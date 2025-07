Buscan a niña de 5 años, salió de su vivienda para ir a jugar donde su vecina pero nunca llegó

Familiares reportan la desaparición de una niña de tan solo 5 años, la cual salió de su vivienda para ir donde una amiguita a jugar, pero desde entonces ya no saben nada de ella. El hecho se registró en la zona de Los Lotes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo al relato del papá de la pequeña identificada como Irina Rocha, se encontraba en su domicilio, donde comió y después quedó de ir donde su amiga que vive al frente para pasar tiempo con ella, como ya lo había hecho antes.

Irina Rocha, niña desaparecida

Sin embargo, horas después cuando fueron a buscarla a la casa de la vecina para recogerla, le dijeron que no había ido, lo cual causó alarma en ellos.

“Salió a jugarse con su amiguita al frente, siempre iba, pero en la tarde he preguntado (por la niña) no ha venido me dijeron, de ahí comenzamos a buscar por todas partes, toda la noche, no he encontrado nada”, manifestó el padre de la niña a UNITEL.