Caso de feminicidio: Acusado niega responsabilidad y asegura que su pareja se lanzó al vacío

Cochabamba. Evelyn Andia perdió la vida la noche del martes producto de una caída en el municipio de Cliza, su pareja fue aprehendida luego de que la Policía hallara contradicciones en su declaración

Keiner Sejas M.

Jurgen Guzmán

Fuente: Unitel

Una joven de 19 años perdió la vida la jornada del martes tras supuestamente caer del tercer piso de un estadio del municipio de Cliza, Cochabamba, su pareja fue aprehendida como sospechosa del hecho.

El acusado Wilbert G.D. de 20 años, se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), desde donde afirmó ser inocente del hecho y que fue Evelyn Andia la que se lanzó de lo alto.

“Nos encontramos en el estadio, estábamos discutiendo, estábamos hablando como pareja y ella empezó a llorar, yo le dije: ‘¿por qué estás llorando si yo no te estoy haciendo nada?’, de repente me dijo: ‘vamos allá arriba al estadio, de ahí se ve mejor la vista’ y nos subimos, me distrae un rato, fue como unos 5 segundos y de repente se botó de ahí arriba”, dijo el joven a UNITEL.

Wilbert confesó que tanto él como Evelyn se encontraban en estado de ebriedad, ya que habían consumido bebidas alcohólicas, sin embargo, asegura que no tuvieron una pelea en sí, pero si hubo una discusión luego de que él le contara que se iría a otro país para trabajar.

“Estábamos discutiendo, se puede decir, porque yo me tenía que ir a trabajar a Chile el día sábado, si quieres vas a venir conmigo y ella me dijo que hable con su mamá y así de la nada, se puso a llorar por su hijito”, señaló.

Según el acusado, se encontraban cerca de la baranda del estadio, pero ella se acercó más al borde y cuando él se distrajo, ella supuestamente se lanzó al vacío.

[Foto: Jurgen Guzmán – UNITEL] / Wilbert G.D. de 20 años, acusado del feminicidio de su pareja

“Yo estaba parado en la baranda ahí, sin darme cuenta, yo estaba borracho, igual ella estaba en estado etílico, a unos dos pasos ella se botó, yo corrí hacia abajo gritando ¡Evelyn, Evelyn, Evelyn!, llorando, bajé y le vi a ella botada en el piso”, manifestó.

Wilbert afirma que vio a la joven en el suelo, irreconocible, pero la alzó como pudo y la subió a su moto para llevarla hasta su domicilio donde pidió ayuda a la familia de Evelyn para que llamen a una ambulancia.