Choferes que esperan por combustible en La Paz se abren a levantar la subvención para volver a la normalidad

Algunos conductores señalaron que están cansados de dormir en las las para recargar combustible, luego ir a trabajar y volver a la cola para dormir toda la noche en sus coches.

Varios conductores que hacen filas para cargar combustible en las estaciones de servicio de la ciudad de La Paz vieron aceptable la posibilidad de eliminar la subvención del combustible con tal de retornar a la normalidad, argumentaron que están cansados de dormir por unos litros gasolina cuando antes esperaban un máximo de 15 minutos para cargar sus tanques.

La ANF consultó a los choferes que amanecieron hoy haciendo filas en los diferentes surtidores de la ciudad. Consultados sobre la situación, muchos indicaron que están conscientes de que la subvención a los hidrocarburos es la principal causa de la crisis energética; y de seguir así, el panorama no cambiará en Bolivia, podría empeorar.

“Como conductores, nosotros estamos sufriendo (la crisis energética) y de alguna manera nosotros estaríamos de acuerdo con quitar la subvención, pero no al 100%, de manera gradual, porque sí o sí tenemos que llegar a una estabilidad. Si vamos a seguir viviendo esta situación, será lo mismo (con filas en las estaciones de gasolina)”, expresó un conductor a la ANF.

La falta de dólares que sufre el país desde el 2023 reveló que en los casi 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo se administraron mal los recursos. Sin dinero por las exportaciones de gas, la importación de combustible es dificultosa porque el Banco Central de Bolivia no otorga la suficiente cantidad de divisas para abastecer la demanda interna.

La población hizo conocer su molestia con diferentes movilizaciones sociales y bloqueos esporádicos de carreteras. El Gobierno admitió que no puede solventar $us 60 millones a la semana y $us 240 millones al mes para la importación del carburante.

Los candidatos presidenciales Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Andrónico Rodríguez proponen en sus planes de gobierno levantar la subvención a los hidrocarburos de manera gradual y por sectores. Además, prevén la libre importación de combustible con muy bajos aranceles.

Don Rómulo, conductor que esta mañana hacía fila en la avenida Montes de la ciudad de La Paz, aceptó la propuesta de levantar la subvención a los hidrocarburos porque la escasez del carburante les perjudica de gran manera y podría ser la solución, aunque está consciente que muchos productos subirán de precio.

“Sería bueno, porque esto de la subvención nos está perjudicando mucho. La subvención está en otros productos más; no es bueno eso, porque actualmente estamos muy mal. Debería ser gradualmente”, subrayó.

Al margen del consenso de la mayoría choferes, otros que fueron consultados por este medio también rechazaron la propuesta de eliminar ese beneficio, advirtieron que eso podría generar conflictos sociales, ya que no todos podrán acceder a pagar más de Bs 3,74 por un litro de gasolina.