Choquehuanca: necesitamos reavivar la lucha por la libertad y mantener la unidad para defender los recursos naturales

Cochabamba.- El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, afirmó que se necesita reavivar la lucha por la libertad en unidad y defender los recursos naturales para que no beneficien a “unos cuantos”.

“Bolivia tiene tantas riquezas y todos tenemos que unirnos a defender para que la riqueza se distribuya, y en la Wiphala está el código de las riquezas, los recursos naturales no se pueden concentrar en manos de unos cuantos, en una región, tienen que fluir, se tiene que redistribuir, tienen que rotar”, dijo en el acto del descubrimiento de una plaqueta en homenaje al Mariscal Antonio José de Sucre, en la ciudad de Cochabamba.

El vicepresidente instó a los bolivianos a reavivar la lucha por la independencia “contra el abuso, la división, la codicia, contra el culto a la personalidad, que es un hábito colonial”.

“Necesitamos reavivar la lucha por la libertad, pero la libertad no es algo que se consigue victimizándose, no es algo que se consigue elevando quejas, la libertad se la conquista con la unidad, no con la división; la libertad vamos a conseguir solo cuando nos unamos todos, luchar contra la explotación y el saqueo sistemático que se ha instalado en otro continente hace 500 años”, dijo.

Destacó que los pueblos del continente americano nunca cesaron en la lucha contra el colonialismo interno y externo a través de los procesos históricos para alcanzar la libertad.

Recordó que, después de 15 años de la guerra de la independencia, se instaló la Asamblea Constituyente, conformada por 48 miembros, “de los cuales 46 eran oportunistas y solo dos habían luchado por la independencia junto al pueblo” y no había “ningún indio”.

“Los originarios que somos mayoría en Bolivia, no estábamos tomados en cuenta, nuestros idiomas no estaban reconocidos en la Constitución Política del Estado de la República”, señaló Choquehuanca.

Por lo que valoró que, con el Estado Plurinacional de Bolivia, los pueblos indígena originario campesinos fueron tomados en cuenta y ahora urge fortalecerlo.