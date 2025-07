Chris Martin se burló de la pareja infiel en un nuevo show de Coldplay y sorprendió a dos jóvenes: «¿Ustedes son novios legítimos?»

A raíz de la amplia repercusión del affaire de los ejecutivos en el recital en Gillette Stadium, el vocalista de la banda enfocó a una nueva pareja y deslizó un chiste que no pasó desapercibido ante el púbico

Chris Martin se burló de la pareja infiel en una nueva presentación de Coldplay

El inesperado momento en el que Chris Martin, vocalista de Coldplay, expuso a un CEO y a su jefa de recursos humanos en la pantalla gigante del Gillette Stadium durante un concierto en Massachusetts ha desatado una ola de especulaciones y reacciones en redes sociales.

Es por eso que en una nueva presentación de la banda, Martin no dudó en utilizar su cámara nuevamente, pero esta vez para dirigirse a una nueva “pareja”. Se dirigió a ellos desde el escenario con su característico humor: “¿Ustedes son una pareja? ¿Son una pareja legítima?”, preguntó, provocando risas entre los asistentes, según se puede ver en el video. La pareja, que se encontraba abrazada y visiblemente cercana, no respondió de inmediato, lo que llevó al artista a insistir: “¿Hablan inglés? ¿Hablan español? Ok, me la voy a jugar”, continuó el músico, mientras la cámara seguía enfocándolos.

"¿Ustedes son una pareja? ¿Son una pareja legítima?", preguntó Martin

La pareja no dudó en responder con un beso ante el pedido del cantante, lo que generó una ola de aplausos que resonó en el estadio.

El momento en el concierto: Chris Martin y la “kiss cam” inesperada

La noche del miércoles en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, transcurría con normalidad hasta que la tradicional «kiss cam» de los conciertos de Coldplay enfocó a una pareja entre el público.

La reacción de los dos asistentes fue inmediata y llamativa. Al percatarse de que estaban siendo proyectados en la pantalla gigante, ambos se separaron bruscamente y trataron de ocultar sus rostros. El público respondió con carcajadas y murmullos, mientras Martin, desconcertado por la actitud de la pareja, bromeó: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, frase que recogieron los medios y lasa cámaras indiscretas. El cantante, aún sorprendido, añadió: “Espero que no hayamos hecho algo malo”, en medio de la ovación de los presentes.

Identificación de la pareja: Andy Byron y Kristin Cabot, ejecutivos de Astronomer

"O están teniendo una aventura o son muy tímidos", dijo Martin

La escena, grabada por varios asistentes y difundida en plataformas como X (antes Twitter) y YouTube, no tardó en viralizarse. Al día siguiente, usuarios de internet identificaron a los protagonistas como Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, jefa de recursos humanos de la misma empresa, según detalló The New York Post. Astronomer es una compañía de inteligencia artificial y análisis de datos con sede en Nueva York, valorada en 1.200 millones de dólares.

Andy Byron asumió el cargo de director ejecutivo en julio de 2023, mientras que Kristin Cabot se incorporó a la firma un año después. La información sobre sus cargos y la relación laboral entre ambos fue confirmada por Page Six, que también señaló que Byron está casado y Cabot es divorciada. La rápida identificación de los involucrados por parte de los internautas contribuyó a que el episodio adquiriera una dimensión viral, alimentando rumores y especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Chris Martin bromeó luego del episodio del affaire en su show

El perfil profesional de Andy Byron

Antes de ser designado CEO de Astronomer en julio de 2023, Byron ya había forjado una trayectoria relevante en el sector tecnológico. Ocupó cargos directivos en compañías como Lacework, Cybereason, Fuze, BMC Software, BladeLogic y VeriCenter. Se graduó en Providence College y posee formación en astronomía, especializándose en DataOps y soluciones de inteligencia artificial aplicadas a datos empresariales. Con su experiencia, Byron fue clave en la consolidación y el crecimiento de Astronomer dentro de un mercado altamente competitivo.

Bajo la conducción de Byron, Astronomer ha fortalecido su posición como referente en orquestación y observabilidad de datos, gracias a la plataforma Astro basada en Apache Airflow. La empresa, con sede en Nueva York, se dedica a facilitar la creación de productos de datos confiables, acelerando procesos y potenciando la inteligencia artificial aplicada al mundo empresarial.

Entre los objetivos destacados están la optimización del tiempo de trabajo para equipos que manipulan grandes volúmenes de información y la mejora de la seguridad y eficiencia en procesos clave.

Astronomer – Momento viral en concierto de Coldplay (Capturas: LinkedIn)

Viralización en redes y repercusiones para la familia Byron

El video del incidente se propagó rápidamente en redes sociales, generando una avalancha de memes, comentarios y debates sobre la posible relación entre Byron y Cabot. La viralidad del momento no solo afectó a los protagonistas directos, sino también a la familia de Andy Byron. Según informó Page Six, Megan Kerrigan Byron, esposa del CEO, reaccionó eliminando su apellido de su perfil de Facebook y posteriormente desactivando su cuenta en esa red social. Además, borró su cuenta de Instagram, según capturas de pantalla compartidas por usuarios antes de la eliminación.

La reacción de Megan Kerrigan Byron se produjo pocas horas después de que el video se hiciera viral y los internautas identificaran a su esposo como uno de los protagonistas. The New York Post confirmó que la esposa de Byron eliminó su apellido de casada el jueves, el mismo día en que el episodio alcanzó su máxima difusión en internet. Estas acciones han sido interpretadas por muchos como una respuesta directa a la exposición pública y a los rumores generados por el incidente en el concierto.