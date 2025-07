Concejal Quiroz presenta proyecto de ley municipal de estacionamiento en vías públicas en Santa Cruz de la Sierra

El concejal José Quiroz, representante del Movimiento al Socialismo (MAS), presentó hoy un nuevo proyecto de Ley Municipal con el objetivo de poner fin a los constantes abusos cometidos por efectivos de Tránsito contra la población cruceña, toda vez que sin el consentimiento, sin ni una orden judicial, existiendo vacíos legales, Tránsito se apega a la Ley Municipal 347 para cometer los cobros ilegales.

Fuente: MAS/IPSP/Concejal Quiroz

Donde la norma es clara que existen 3 causales para el remolque de los vehículos

Nueva propuesta: Más control y menos corrupción

La iniciativa presentada por Quiroz contempla una nueva Ley autonómica Municipal sobre estacionamientos temporales en vías pública, que otorgará competencia exclusivamente al Municipio –a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte para emitir infracciones menores, con multas que no superen los 50 bolivianos, y sin remoción forzada del vehículo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Queremos cortar con la corrupción en Tránsito. No más abusos, no más cobros excesivos, no más remolques ilegales.

Este nuevo proyecto prioriza el respeto al ciudadano, la transparencia y el orden urbano”, explicó. Además, el concejal anunció que se realizarán campañas de concientización en los 15 distritos del Municipio de Santa Cruz, para socializar la nueva normativa con la población y evitar que los conductores sean sancionados injustamente y por desconocimiento de las normas vigentes.