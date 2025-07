Concejal Saavedra: “Ni la comida de los enfermos se salva de los sobreprecios”

Santa Cruz. El concejal Manuel «Mamen» Saavedra levantó una fuerte denuncia contra la gestión municipal del alcalde Jhonny Fernández, señalando que la Alcaldía pretende pagar cuatro veces más del valor real por frutas, verduras y abarrotes destinados a la alimentación de pacientes en el Hospital Francés.

Fuente: Prensa Manuel Saavedra/Concejal Municipal

“Ni la comida de los enfermos se salva de los sobreprecios”, sentenció Saavedra. “Por ejemplo, un limón que en los mercados cuesta 20 o 50 centavos, la Alcaldía lo quiere pagar a 5 bolivianos. La yuca que vale 5 bolivianos el kilo, pretenden comprarla a 50; la zanahoria a 48 y el pimentón a 80 bolivianos el kilo. Es un abuso descarado.”

Por ejemplo, según el concejal, por ítems que están presentes en la canasta familiar, quieren pagar casi 400.000 bolivianos, cuando el mismo lote de alimentos podría adquirirse por menos de 100.000, ahorrando a la ciudad alrededor de 300.000 bolivianos.

Saavedra denunció que no existe ningún estudio de mercado que justifique estos precios inflados y que, pese a las observaciones, los responsables no supieron explicar el origen de los sobreprecios.

“Fuimos hasta las oficinas a preguntarles por qué pagan tanto y no tuvieron respuesta. No les interesa porque no es su plata, o peor aún, porque hay negocio detrás”, afirmó el legislador.

El concejal advirtió que, si la Alcaldía firma este contrato, presentará denuncias formales por conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, ya que considera inadmisible que se siga “metiendo la mano al bolsillo de los cruceños de manera descarada e irresponsable”.

Finalmente, Mamen exigió transparencia y licitaciones con precios justos, recordando que la prioridad debe ser garantizar alimentos a los pacientes sin robarle a la ciudad.

“A los enfermos no les puede faltar comida, pero tampoco podemos permitir que se roben el dinero de Santa Cruz inflando precios. Esto es corrupción y lo vamos a denunciar.”