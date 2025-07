«Desapareció sin decir una palabra»: las mujeres explotadas, embarazadas y abandonadas por miembros de los cascos azules de la ONU

«Era cascos azules de la ONU», dice Kamate. «Sabía que estaba embarazada y prometió cuidarnos. Pero luego desapareció sin decir una palabra, como si no significáramos nada para él», agrega.

Fuente: BBC News

A pesar del sol abrasador y el aire sofocante, Dimitri, de 12 años (nombre ficticio), se esconde en la modesta casa de chapa de su madre en Birere, un asentamiento informal en Goma, en el este de la República Democrática del Congo.

«No quiere soportar las burlas de otros niños por su pelo rizado y su piel más clara», le dice a la BBC su madre, Kamate Bibiche, antes de que Goma cayera ante los rebeldes del M23 en enero.

«Él (Dimitri) es ruso, pero quizá nunca viva de acuerdo con su verdadera herencia», añade.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Dimitri es un recordatorio del doloroso legado de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). Desde su despliegue a finales de 1999, la operación se ha enfrentado a numerosas acusaciones de explotación y abuso sexual de mujeres y niñas.

Dentro se encuentran los únicos recuerdos que le quedan de Yuriy, el hombre que, según ella, es el padre de Dimitri. Contiene un sombrero militar desgastado y una vieja fotografía de los dos juntos.

Kamate conoció a Yuriy una noche de fiesta y dice que se sintió atraída por su personalidad tranquila. Mantuvieron una relación de tres meses.

«Él no era como los demás hombres. Me quería y me trataba muy bien. Fueron los mejores tres meses de mi vida», recuerda.

Yuriy, como muchos cascos azules que interactúan con las comunidades locales, reveló poco sobre sus antecedentes o credenciales.

«Era cascos azules de la ONU», dice Kamate.

«Sabía que estaba embarazada y prometió cuidarnos. Pero luego desapareció sin decir una palabra, como si no significáramos nada para él», agrega.

Y comenta que no tiene forma de contactar a su compañero de origen ruso, ya que el número de teléfono que usaba ha sido desconectado.

Abuso de poder

Aunque Kamate inició la relación voluntariamente, según una resolución de las Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General en 2005, una situación como esa todavía se considera explotación.

La organización reconoce el desequilibrio de poder inherente entre el personal de la ONU y las poblaciones locales vulnerables, que puede convertir cualquier relación sexual en explotación, incluso si parece consensuada.

El documento insta a los Estados miembros a brindar justicia a las víctimas, exigiendo responsabilidades a los perpetradores una vez que sean devueltos a sus países de origen.

Cuando le preguntaron sobre el paradero de quien fuera pareja de Kamate, la portavoz de la MONUSCO, Ndeye Lo, declaró a BBC Rusia que no hay tropas contingentes en la misión y afirmó que «solo unos pocos policías y oficiales del Estado Mayor trabajan en la sede».

La funcionaria indicó que la misión no puede dar acceso a los registros de oficiales rusos que sirvieron en 2012 «por razones legales».

La BBC intentó localizar a Yuriy, incluso a través de redes sociales, pero no fue posible.

Graves acusaciones

Un informe de 2024 señala un aumento en las denuncias de abuso sexual relacionadas con las misiones de la MONUSCO.

El este de la República Democrática del Congo ha vivido décadas de conflicto, mientras las fuerzas gubernamentales luchan contra los grupos rebeldes que buscan controlar la región rica en minerales.

En enero, Goma cayó ante los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda. Unas 7.000 personas murieron en los combates cuando los militantes tomaron la ciudad, según el primer ministro del país, Anatole Collinet Makosso.

Naciones Unidas estima que más de ocho millones de personas se encuentran actualmente desplazadas, lo que la convierte en una de las mayores crisis de desplazamiento interno del mundo.

Muchos luchan contra la pobreza extrema y la falta de acceso a necesidades básicas como alimento, agua y refugio, lo que expone a las mujeres y niñas a la explotación.

Cuando la BBC habló con Maria Masika (nombre ficticio), acababa de llegar a Goma procedente de la ciudad asediada de Sake, al norte de la ciudad.

Allí, soldados del gobierno fueron superados en combate por rebeldes. Maria estaba visiblemente conmocionada, aún en shock por los intensos disparos que había presenciado.

«Sabía que era menor de edad».

Masika había viajado a Goma para ver a su hija Queen, de 8 años, quien vive con su abuela en dicha ciudad por razones de seguridad.

Con tan solo 17 años, se relacionó con un soldado de paz sudafricano destacado cerca de la base de Minugugi.

«Sabía que yo era menor de edad», dice.

«Alquiló una casa cerca de la base y me visitaba cuando no estaba de servicio».

Tras el nacimiento de Queen, el soldado se volvió inaccesible, dejando a Masika a su suerte.

Desesperada por mantener a su hija, dice que ahora arriesga su vida ganándose la vida como trabajadora sexual en Sake.

Cuando se le pregunta sobre las relaciones entre las fuerzas de paz de la ONU y la población local, la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica afirma que se toma en serio los señalamientos.

«Las sesiones del tribunal militar se llevan a cabo en el área de la misión donde hay evidencia creíble de explotación y abuso sexual, incluidas otras infracciones disciplinarias», dice el portavoz de la fuerza, Siphiwe Dlamini.

Las denuncias de explotación y abuso sexual involucran a mujeres y niñas.

En la Familia Congoleña para la Alegría, un hogar seguro para niños abandonados y huérfanos, se reporta que al menos cinco niños fueron engendrados por tropas de la MONUSCO y posteriormente abandonados por sus madres.

«Con nuestros socios, brindamos apoyo a unas 200 mujeres y niñas que han sufrido explotación sexual por parte del personal de la MONUSCO», afirma Nelly Kyeya, directora del centro.

«Muchas de ellas enfrentan un grave estigma en sus comunidades por recurrir a la prostitución para sobrevivir. Este ostracismo a menudo las lleva a abandonar a sus hijos», afirma.

Sandrine Lusamaba, coordinadora nacional de Sofepadi, un grupo que defiende los derechos de las mujeres en la República Democrática del Congo, declaró a la BBC que la falta de autoridad directa de la ONU para procesar a los perpetradores de explotación sexual significa que muchos quedan impunes.

Lusamaba afirma que muchos Estados miembro no cooperan para procesar a sus soldados.

Un informe de la ONU publicado en marzo de 2024 revela un aumento en las denuncias de abuso y explotación sexual relacionadas con sus misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales.

En 2023, se reportaron 100 denuncias en misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales, lo que representa un aumento con respecto a las 79 reportadas en 2022.

Estos incidentes involucran a 143 víctimas, incluyendo 115 adultos y 28 niños, según Naciones Unidas.

MONUSCO, incluida la antigua Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), registró 66 de las 100 denuncias, lo que pone de relieve la preocupación por la rendición de cuentas dentro de la misión.

Política de tolerancia cero

«Cuando se recibe información sobre posibles denuncias de explotación y abuso sexual, se evalúa y se toman medidas concretas», insiste la portavoz de la MONUSCO, Ndeye Lo.

«Todo personal contra el que se haya fundamentado una denuncia será marcado en rojo en nuestro sistema y se le prohibirá continuar con su empleo (civil) o despliegue (uniformado)».

La misión afirma empoderar a las presuntas víctimas y a sus hijos a través del Fondo Fiduciario de Asistencia a las Víctimas, brindándoles capacitación y educación.

Sin embargo, muchas mujeres y niñas, como Kamate y Maria, dicen que desconocían que este apoyo está disponible.