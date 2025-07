Deuda interna sube de 8% a 18,3% del PIB en 10 años y suma Bs 69.240 millones

El 63,2% de la deuda interna está en manos del sector público. Especialistas advierten que el nivel de endeudamiento del país es mayor que la capacidad de producción económica, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera. Según legisladores, el Gobierno no planea reducir gastos

Erika Segales

Fuente: El Deber

En los últimos 10 años, la deuda interna del Tesoro General de la Nación (TGN) creció de forma sostenida, pasando de representar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015 al 18,3% hasta abril de 2025. Hasta el cuarto mes del año, el monto alcanzaba los Bs 69.240 millones, según el informe del Ministerio de Economía entregado a los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional que participan en las reuniones en la Vicepresidencia.

Expertos coinciden en que estas cifras indican que la deuda interna del TGN aumentó más rápido que el crecimiento de la economía, lo que se refleja en una duplicación del indicador deuda en relación del PIB. El pasado viernes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que el PIB creció 0,74% el año 2024, casi tres puntos por debajo de lo proyectado por el Órgano Ejecutivo, que estimaba un crecimiento de 3,71%.

“Se gasta más que los ingresos. Desde un punto de vista económico, estamos en el límite máximo ya desde este segundo semestre en el cual nos encontramos. Es riesgoso que se continúe utilizando financiamiento interno, porque todo lo que se pida del Banco Central para el Tesoro, y que el Tesoro pague todos los gastos del sector público, significará una subida de precios”, advirtió el especialista en economía Germán Molina.

Por su parte, el economista Walter Morales señaló: “Venimos con 11 años de déficit fiscal, gastando más que los ingresos, motivo por el cual se fue utilizando mayor financiamiento de fuentes internas -BCB y Fondos de Pensiones- dado que el acceso a mercados financieros internacionales es inviable, con organismos internacionales, es difícil de alinear con el Órgano Legislativo”.

En 2015, la deuda interna del Estado boliviano ascendía a Bs 18.311 millones, que representaba el 8,4% del PIB, desde entonces, esta relación mostró una tendencia ascendente casi ininterrumpida. En 2024 alcanzó su punto más alto en la última década, representando el 20,1% del PIB, con un monto total de Bs 69.285 millones y, aunque hasta abril de 2025 se observa una leve reducción al 18,3%, los expertos consideran que la cifra subirá al culminar el año.

“La fecha de esta información dice abril, son los primeros cuatro meses, faltan ocho meses, entonces creo que ese porcentaje estará por encima del de 2024, es difícil que baje, la tendencia es que va a continuar subiendo, porque en este periodo se necesita cubrir, por ejemplo, el tema de las elecciones. Se ha dado un presupuesto al Tribunal Supremo Electoral y se ha tenido problemas de liquidez. También hubo un menor desembolso del TGN a las gobernaciones, municipalidades, empresas públicas e instituciones descentralizadas por la falta de liquidez”, indicó Molina.

En la misma línea, Morales estimó que la cifra podría incrementarse hacia fin de año, alcanzando un nivel similar al registrado en 2024. Al respecto, manifestó: “Usualmente, las mayores necesidades y utilización de recursos vienen hacia fin de año, motivo por el cual cerraremos al menos igual que 2024”.

¿Cómo influye?

El aumento sostenido de la deuda interna en relación al PIB desde 2015 influye directamente en la salud fiscal del país y en la capacidad del Estado para responder a sus obligaciones. Los especialistas explican que cuanto mayor es la deuda, mayor es el compromiso del presupuesto público para pagar intereses y capital, y esto puede generar presiones inflacionarias, afectar la estabilidad del tipo de cambio y debilitar la confianza en la economía.

“El incremento de la deuda interna con relación al PIB en estos años ya viene impactando en la economía, tanto en la inflación, como en el valor del boliviano”, aseveró Morales.

Asimismo, Molina subrayó: “El impacto que tiene precisamente es que cuando un país gasta más, va presionando internamente en comprar bienes y servicios, y dólares. A eso se debe, parte de la explicación, del por qué la tasa de inflación ha ido subiendo aceleradamente -principalmente este año- porque todos los efectos se van produciendo como consecuencia de haber gastado más y hacer uso de recursos del Banco Central de Bolivia”.

En el primer semestre de 2025 Bolivia registró una inflación acumulada de 15,53 %, según informó el INE hace cuatro días. La cifra duplica el 7,5 % proyectado por el Gobierno de Luis Arce y aunque el tipo de cambio oficial del dólar se mantiene anclado en Bs 6,96, la cotización paralela supera los Bs 15.

Acreedores

Según los datos oficiales, el 63,2% de la deuda interna está en manos del sector público financiero, el 36,8% corresponde al sector privado y un porcentaje mínimo de 0,004% se encuentra en el sector público no financiero.

El analista económico Alberto Bonadona explicó que el sector público financiero está conformado por las entidades estatales que gestionan recursos financieros, como el Banco Central de Bolivia o el Banco Unión. El sector público no financiero incluye a ministerios y otras instituciones gubernamentales que no emiten ni prestan dinero, pero que demandan recursos. Por su parte, el sector privado está compuesto por entidades no estatales.

En este aspecto, Molina aclaró que, si bien la Gestora es una institución pública, los recursos que administra provienen de los aportes de trabajadores y jubilados, por lo tanto, son fondos de carácter privado, y su clasificación es dentro de ese sector privado en la estructura de acreedores.

Advirtió que, en un contexto de inflación creciente, los acreedores podrían ver afectado el valor real de su inversión, lo que significa que, aunque se cumpla con el pago de la deuda en términos nominales, los beneficiarios recibirán recursos que valen menos en términos reales, afectando así su capacidad de compra.

“La tasa de inflación se está elevando y estos créditos se han dado en bolivianos. La moneda del boliviano está desvalorizándose, se está depreciando. Entonces, en última instancia, el TGN va a pagar montos que van a tener menor poder adquisitivo”, explicó.

Deuda insostenible sin ajuste

Los analistas advierten que, si el Estado continúa usando la deuda interna para cubrir el gasto público sin implementar ajustes fiscales, esta se volverá insostenible.

Bonadona plantea: “Para revertir las cifras hay que hacer tres cosas: liberar las exportaciones, darle relevancia al turismo y cielos abiertos. El turismo atrae gente que viene y genera ingresos en dólares y redistribuye el ingreso. Con los cielos abiertos pueden entrar aviones de todo el mundo a Bolivia y de Bolivia podrían ir aviones a otros lados”.

El analista Roger Banegas también expresó: “Se precisan de ajustes significativos en el gasto público, en la redefinición de las empresas públicas deficitarias, nuevas políticas orientadas a la sostenibilidad fiscal y un viraje en su mecanismo de financiamiento actual o lo que llaman como “financiamiento PONZI”, donde la deuda se paga con nueva deuda, muy similar al efecto ‘bola de nieves’. Sin cambios, la deuda pública de Bolivia puede llegar a superar el 100% del PIB”.

Desde el ámbito político, también surgen críticas sobre el manejo fiscal y el crecimiento del endeudamiento interno. “No hay un equilibrio entre lo que se debe, lo que se ahorra y lo que ingresa al país, nosotros lo tenemos claro son las malas inversiones que ellos hacen. En ningún momento piensan achicar el Estado, hacer cortes en los ministerios ni nada, por el contrario, esto tiende a seguir creciendo”, manifestó la diputada Tatiana Áñez, jefa de la bancada Creemos.

El PIB. Creció 0,74% en 2024, casi tres puntos por debajo de lo proyectado

La inflación. Es del 15,53% el primer semestre de 2025, según información del INE

Deuda Externa

Carga financiera

Hasta mayo de este 2025, la deuda pública externa de Bolivia llegó al $us 13.773 millones. El Gobierno asegura que representa poco más del 25% en relación al PIB.

Pago

Bolivia ejecutó el pago del servicio de la deuda pública externa correspondiente al primer semestre de 2025, con un desembolso total de $us 764 millones. No obstante, se informó que se necesitan $us 800 millones más.

