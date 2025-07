Doria Medina acepta desafío de Luis Arce: “El 15 febrero veremos quién es el incapaz”

El presidente Luis Arce y el candidato opositor a la presidencia Samuel Doria Medina cruzaron acusaciones y se desafiaron a probar quién es el más “incapaz” en los 100 días prometidos por Alianza Unidad para resolver los problemas económicos.

Fuente: ANF

El mandatario inicio un mensaje en su cuenta X cuestionando que el político y empresario se presente como “salvador” de la crisis económica que -dijo- orquestó junto a sus colegas, en alianza cómplice con el evismo.

.@SDoriaMedina se presenta como supuesto salvador de una crisis económica que orquestó junto a sus colegas, en alianza cómplice con el evismo. Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional no dudaron en sacrificar el bienestar del pueblo boliviano con el único objetivo de boicotear… — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 9, 2025

A lo que Doria Medina respondió: “Arce (@LuchoXBolivia) está tan desorientado que no sabe que durante esta legislatura yo no he tenido ninguna bancada parlamentaria, porque no nos presentamos en las elecciones de 2020”.

Arce (@LuchoXBolivia) está tan desorientado que no sabe que durante esta legislatura yo no he tenido ninguna bancada parlamentaria, porque no nos presentamos en las elecciones de 2020.

Sería gracioso si no fuera preocupante. Arce ni siquiera sabe que apoyé la idea de darle… — Samuel Doria Medina (@SDoriaMedina) July 9, 2025

El candidato de la Alianza Unidad no tuvo bancada, aunque en la etapa de conformación de listas para las elecciones de agosto, varios asambleístas que todavía aparecen en la bancada de Comunidad Ciudadana pasaron a respaldar la candidatura del empresario.

“El eterno candidato ordenó paralizar la aprobación de créditos y, ahora, desfachatada e irónicamente, para superar la crisis presenta una propuesta centrada en torno al financiamiento externo al que tanto se opuso. Luego de los «100 días» veremos quién es el incapaz, si es que llega al Gobierno”, añadió Arce.

“Sería gracioso si no fuera preocupante. Arce ni siquiera sabe que apoyé la idea de darle oxígeno crediticio para que termine su gestión. ¿Qué sabe entonces el presidente? En todo caso, acepto su desafío. El 15 febrero veremos quién es el incapaz”, retrucó Doria Medina.

El candidato a la presidencia complementó que Arce no tuvo el valor ni la inteligencia para aprobar medidas que el país necesitaba y “dejó que la crisis se agravara al punto de que hoy la inflación es galopante y LA PLATA NO ALCANZA”, dijo, al rematar que “así son los políticos y así son los masistas”.

Este martes, la Alianza Unidad presentó una propuesta electoral si llega al Gobierno, que es reducir los gastos estatales insulsos, por ejemplo, reducir publicidad, viáticos, refrigerios, etc.

/ANF/