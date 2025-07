«Duele que no pida disculpas al país»: Analista asegura que Arce sabía de la falta de dólares desde que era ministro

«Esto ya lo sabía hace tres años atrás sabíamos que no iban a haber lo dólares suficiente. A mí lo que más me duele es que no pida disculpas al país», afirmó Ríos

El analista considera que el presidente aprovecha que ya no es candidato para admitir que existe falencias. «Ahora que ya no es candidato ya no tiene otra que declarar que ya no tiene más que hacer. Incluso meses atrás echaban la culpa a la sobre demanda».