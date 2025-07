El alcohol ingresa en la vida de adolescentes antes de los 14 años

La edad de inicio bajó, de acuerdo a los resultados comparativos de estudios relacionados con el tema. Los estudiantes lo hacen “por curiosidad”, entre otros aspectos.

“En mi casa es normal que nos dejen probar un sorbo de vino o de cerveza en casos especiales. Nadie se escandaliza por eso”. Fue la percepción de un adolescente de 16 años de Cochabamba.

Otra, de El Alto, dijo: “Hasta mis 15, mis papás me sobreprotegían harto (…). Se fijaban todo lo que yo hacía. Pero ya, desde que tuve mis 15, ya no me controlan tanto. Tengo mis amigas en el cole; con ellas salimos los fines de semana. A veces, claro, en una discoteca, he tomado cerveza”.

Estas declaraciones fueron solo dos de varias expuestas en el “3er Estudio de Prevalencia de Consumo de Drogas en Población Escolar – Encuesta en las nueve ciudades capitales de departamento, más la ciudad de El Alto”, cuando se evidenció que el consumo de alcohol se iniciaba, para algunos, entre los 15 y 16 años. Pero, el cuarto estudio, el más reciente, reveló que esa edad ha bajado hasta adolescentes menores de 14 años.

En días recientes, se desarrolló en Cochabamba, el ‘Simposio de prevención: uso de las redes sociales y la influencia en el uso de las drogas legales e ilegales en la sociedad’, actividad en la que participaron autoridades del Gobierno, autoridades de Educación y directores de colegios, entre otras. Ahí, se socializó el ‘Protocolo de Prevención y Actuación ante la presencia, tenencia, consumo y microtráfico de drogas en las unidades educativas’, un documento compuesto por cinco guías, que explica cómo los educadores deben actuar dentro de la unidad educativa, cuando se presentan estas situaciones.

Entre esos temas, también se abordó el referido al consumo de alcohol en adolescentes.

ANTES DE LOS 14 AÑOS

El responsable de la Unidad de Prevención del Consumo de Drogas del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, Rodrigo Rosales Rocha, explicó que los resultados del “IV Estudio Nacional de Prevalencia y Características del Consumo de Drogas en Hogares Bolivianos de Nueve Ciudades Capitales de Departamento más la Ciudad de El Alto”, realizado por el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas (OBSCD), reflejan que el consumo de alcohol, una droga legal, está bajando en edad.

“En el departamento de Cochabamba y a nivel nacional, el consumo del alcohol es masivo. Lo que nos preocupa es que jóvenes de 14, 15 años, y menos, están consumiendo alcohol a esa edad, a muy temprana edad, y no están midiendo las consecuencias a la larga”.

Detalló que, en el estudio anterior, la edad de inicio era mayor.

“Y este estudio (el cuarto) ha arrojado una disminución. Tres años, hasta los 13, 14”.

En una encuesta realizada en días recientes a más de 130 adolescentes, la mayoría de entre 15 y 17 años, de una unidad educativa de la ciudad de Cochabamba, se identificó que, entre los estudiantes hombres y mujeres de secundaria encuestados, un 65.4% reconoció haber consumido alguna bebida alcohólica alguna vez.

De los adolescentes encuestados, un 35.3% dijo que “nunca ha consumido alcohol”, un 27.2% informó que la primera que lo hizo tenía entre 13 y 15 años. Mientras, un 24.3% afirmó que lo hizo entre los 16 y 18 años. Un 7.4% dijo que ocurrió a menor edad.

En el IV Estudio Nacional de Prevalencia y Características del Consumo de Drogas en Hogares Bolivianos, está entre los resultados que la edad promedio de inicio del consumo de alcohol es de 23 años en general. Al analizar los datos según el sexo, se observa que la edad promedio de inicio para los hombres es de 23 años, mientras que para las mujeres es ligeramente mayor, alcanzando los 24 años. También, presenta una mediana de 20 años, lo que significa que la mitad de las personas comenzaron a consumir alcohol antes de los 20 años y la otra mitad después de los 20 años. En este caso, 18 años es la edad de inicio de consumo que más se repite; esto puede indicar un pico de inicio de consumo alrededor de esa edad.

De acuerdo con el estudio, la proporción de personas que alguna vez en su vida consumieron alcohol —conocida como prevalencia de vida— es más alta en el grupo de 35 a 44 años, con un 74.3%. En contraste, entre los adolescentes de 12 a 17 años, la cifra es de 6.4%.

Aunque el consumo de alcohol en adolescentes es aún reducido, a las autoridades y maestros les preocupa que una parte de la población más joven ya tuvo contacto con el alcohol a temprana edad.

En un estudio anterior, sobre prevalencia de consumo de drogas en población escolar, se revelaba que quienes más consumen alcohol son los escolares de 16 a 19 años que están entre cuarto y sexto de secundaria.

En ese documento se explicaba que, en la mayoría de las drogas, tanto lícitas como ilícitas, el consumo se iniciaba entre los 15 y 16 años, dato que parece estar asociado al cambio de estatus del adolescente en el ámbito familiar. “Hasta esa edad el púber (de 13 a 14/15 años) es tratado básicamente como niño o niña, pero entre los 15 y 16 años es percibido como adolescente, cambio que es reforzado por ‘ritos de paso’, en mujeres las fiestas de 15 años”.

De acuerdo con la información de los grupos focales, es a partir de esta edad que los adolescentes desarrollan de manera más plena un mundo social fuera del hogar y no supervisado por los padres.

“Esta mayor independencia permite a los adolescentes explorar y experimentar, entre otras cosas, el consumo de alcohol y algunas drogas”.

Según la encuesta realizada en estos días, la mitad (50.7%) de los estudiantes que respondieron consume en la actualidad bebidas alcohólicas “solo en ocasiones especiales (cumpleaños, fiestas)”. Un 44.1% expresa que “nunca” lo hace.

Una profesora de secundaria contactada por OPINIÓN dijo que en alguna ocasión identificó que entre sus estudiantes hay quienes han consumido bebidas alcohólicas.

“Si, oí en alguna ocasión sobre alguno en específico. Pienso, sin temor a equivocarme, que aprovechan como 15 años u otro acontecimiento social para probar. Un maestro se entera por comentario de los estudiantes. Sin embargo, es muy raro que un estudiante consuma bebidas alcohólicas en el colegio”, sostuvo.