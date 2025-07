El Chelsea de Enzo Fernández le ganó 2-1 al Palmeiras y avanzó a las semifinales del Mundial de Clubes

Los Blues sacaron adelante un complicado encuentro y se llevaron el boleto entre los cuatro mejores con los goles de Cole Palmer y Weverton en contra. Estevao puso el empate parcial.

Fuente: Infobae

Chelsea venció 2-1 a Palmeiras en el Lincoln Financial Field, de Philadelphia, y se llevó el segundo boleto a las semifinales del Mundial de Clubes, instancia en la que se medirá este martes desde las 16 (hora argentina) al Fluminense en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Este sábado se cerrarán los cuartos con Paris Saint-Germain–Bayern Múnich y Real Madrid–Borussia Dortmund.

ESTÊVÃO scores a massive goal, first one in the tournament and against the club he’s joining! @Palmeiras 1 – @ChelseaFC 1 pic.twitter.com/CQpkWky1K0

*El golazo de Estevao para Palmeiras

Gusto restores the @ChelseaFC lead!

Going down as an Weverton Own Goal due to a deflection on the back line. pic.twitter.com/gKpM6jjXCU

— DAZN Football (@DAZNFootball) July 5, 2025