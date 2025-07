El Concejo de La Paz lleva 86 días paralizado; tres concejales interponen otra queja

Este miércoles se cumplen 86 días de parálisis de funciones en el Concejo Municipal de La Paz debido al desconocimiento del alcalde Iván Arias y tres concejales de su bancada a la nueva directiva electa el pasado 2 de julio, que obedece a una orden judicial.

El concejal opositor Javier Escalier denunció que el alcalde judicializa el trabajo legislativo y obstaculiza la fiscalización, al amparo de un sistema judicial que responde a intereses políticos.

“Estamos ante una situación gravísima. La directiva fue elegida en el marco de la legalidad. Se cumplió el fallo constitucional que obligaba a sesionar con los once concejales presentes. Pero como no les gustó el resultado, abandonaron la sesión y se fueron a quejar al juez”, declaró Escalier.

El legislador dijo que los concejales Lucía Mamani, Jorge Dulón y Oscar Sogliano presentaron un nuevo memorial de queja ante la Sala Constitucional Cuarta.

Escalier acusó al alcalde Arias de estar detrás de esta estrategia de bloqueo institucional. “El alcalde cerró el Sitram para frenar la fiscalización. Luego presentó un amparo y ahora desconoce a la directiva elegida por la mayoría. Está gobernando como un dictador, clausurando el Concejo como si fuera su oficina particular”, advirtió.

MEMORIAL

Según el memorial presentado por los tres concejales ante la Sala Constitucional, el nuevo proceso de elección del directorio del Concejo, realizado el 2 de julio, repite las mismas supuestas irregularidades ya observadas en la Resolución Constitucional 149/2025.

Entre ellas, no respetar la figura del supuesto “jefe de bancada” que no existe en el Reglamento del Concejo, o no contar con el pleno completo en la votación, puesto que sus concejales abandonaron la sala en plena votación. Escalier refutó ambos argumentos.

“¿Dónde dice el reglamento que debe haber jefe de bancada? Esa figura no existe. Es un invento político para justificar imposiciones internas. El año pasado dijeron que no existía; ahora mágicamente aparece. Publicaremos el reglamento para que la ciudadanía vea que están mintiendo”, subrayó.

El concejal también respondió a las críticas de los accionantes que abandonaron la sesión antes de la votación.

“Los tres concejales que interpusieron el recurso tienen derecho a viajar, irse de vacaciones y no venir al pleno y hasta salirse en plena votación. Ah, pero luego quieren imponer que sin ellos no haya sesión. ¿Y nosotros qué somos? Judicializaron el Concejo para que nada avance”.

FALLO JUDICIAL

El 3 de julio, en cumplimiento del fallo judicial, se llevó adelante una sesión con los once concejales presentes. Sin embargo, al negarse un cuarto intermedio propuesto por Jorge Dulón, él y otros tres concejales abandonaron el hemiciclo antes de la votación.

A pesar de ello, la mayoría eligió como presidenta a Lourdes Chambilla y como secretario a Lucio Quispe.

“Todos fuimos testigos de que se cumplió el fallo. Estuvimos los once concejales, pero eso no significa que algún operador de justicia nos va a obligar a votar por una persona en particular. Nadie nos puede atornillar a la silla para votar por alguien bajo presión”, enfatizó Escalier.

En su demanda, los tres concejales piden: que se declare el incumplimiento de la Resolución Constitucional 149/2025 por la nueva elección. Que se deje sin efecto la Resolución Municipal 18/2025, que oficializó la elección del 2 de julio. Que se impongan multas progresivas de Bs.500 por día de incumplimiento.

Y que se remitan antecedentes al Ministerio Público, por presunto incumplimiento de resoluciones judiciales.

Escalier calificó la queja como un intento de la “minoría caprichosa” de paralizar al órgano legislativo. “Reniego contra esta posición en la que nos pusieron solo tres concejales; están haciendo bailar a La Paz con su capricho. Exhorto a la directiva a iniciar acciones penales. No vamos a permitir que se cierre el Concejo Municipal por órdenes del alcalde”.

Finalmente, lamentó que esta crisis institucional ocurra en medio de las Fiestas Julias. Señaló que no hay obras, ni fiscalización y ahora “quieren imponer fallos a la medida”.