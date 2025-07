El Parlamento israelí aprueba la anexión de Cisjordania

Se trata de una moción no vinculante que no tienen implicaciones prácticas y no afectará el estatus legal de la región, señala The Times of Israel.

Fuente: RT

Los legisladores de la Knéset, el Parlamento de Israel, votaron este miércoles a favor de una moción no vinculante que pide anexar Cisjordania, informa The Times of Israel.

«La tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel», declaró el presidente de la Knesset, Amir Ohana, después de la votación, añadiendo que «los judíos no pueden ser los ocupantes» de su propia patria ancestral.

La propuesta, presentada por el diputado del Sionismo Religioso Simcha Rothman, entre otros políticos, fue aprobada por 71 votos a favor y 13 en contra.

En detalle, la iniciativa describe Judea, Samaria y el Valle del Jordán como «una parte inseparable de la patria histórica del pueblo judío» y pide aplicar la soberanía israelí a estas áreas.

«Esta medida dejaría claro al mundo que Israel no aceptará soluciones que impliquen concesiones territoriales peligrosas y que está comprometido con su futuro como un Estado judío seguro», afirma la propuesta.

No obstante, se trata de una moción no vinculante que no tiene implicaciones prácticas y no afectará el estatus legal de la región, señala el medio.

Esta votación se considera parte de un esfuerzo más amplio de la derecha israelí para promover la anexión gradual del territorio palestino, recoge Middle East Monitor.

Sigue a una votación anterior de la Knéset que rechazó abrumadoramente el establecimiento de un Estado palestino.

Rechazo de Palestina

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina rechazó todos los llamados a anexar Cisjordania. En un comunicado, la cartera destacó que estas medidas «coloniales» refuerzan un sistema de ‘apartheid’ en el territorio palestino y reflejan un flagrante «desprecio» por las resoluciones de las Naciones Unidas y la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

Asimismo, advirtió que la parte israelí continúa expandiendo los asentamientos coloniales y profundizando la anexión día a día.