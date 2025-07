F1: ganadores y perdedores del Gran Premio de Gran Bretaña 2025

El Gran Premio de Gran Bretaña de F1 de 2025 pasará a la historia como una de las carreras más caóticas en un mojado Silverstone.

No habíamos tenido una auténtica bonanza de tiempo mixto desde la carrera inaugural en Australia, pero finalmente fuimos recompensados por nuestra paciencia con otro memorable GP de Gran Bretaña que lo tuvo todo, ya que el verano británico demostró por qué nunca decepciona. McLaren consiguió otro 1-2, pero esta vez no fue coser y cantar, mientras que Nico Hulkenberg recibió por fin la recompensa que su carrera merece.

Ganador: Lando Norris

Antes del evento, Lando Norris dijo que cambiaría todas sus victorias anteriores por la victoria en casa, y qué resultado tan soñado para el británico. Norris, por supuesto, tuvo suerte de beneficiarse de la penalización de tiempo de Oscar Piastri después de haber estado por detrás en la clasificación, y después de haber tenido un tiempo mucho más difícil que su compañero de equipo para adelantar a un Max Verstappen en apuros. Pero con tanto en juego en unas condiciones meteorológicas complicadas, no fue una tarde sencilla.

Y después de haber sido descartado en varias curvas, la segunda victoria consecutiva de Norris – una fortuita mientras que Austria fue enfática – ahora significa que está a sólo ocho puntos del líder del campeonato mientras la F1 se dirige a Spa en dos semanas. El juego está en marcha.

Perdedor: Oscar Piastri

Piastri no siempre da mucho en un foro público, pero su humanidad estaba en plena exhibición después de que una penalización de 10 segundos lo dejara absolutamente furioso en Silverstone. El australiano tenía esta carrera bajo control después de adelantar a Verstappen al principio y construir un buen colchón, que fue borrado por el coche de seguridad.

Justo antes de la siguiente reanudación, las cosas se torcieron y se consideró que había desacelerado demasiado bruscamente detrás del coche de seguridad, golpeando los anclajes justo cuando se apagaron las luces del coche de seguridad. Verstappen tuvo que saltar y le adelantó momentáneamente, de forma mucho más contundente que lo que hizo con George Russell en Canadá, y los comisarios consideraron que las acciones de Piastri fueron erráticas y merecedoras de sanción.

Duro o no, nunca antes habíamos visto una respuesta tan emocional por parte de Piastri, que incluso preguntó al equipo sobre la posibilidad de intercambiar posiciones por justicia, y su abatimiento absoluto en la rueda de prensa posterior a la carrera también fue territorio desconocido. El resultado de Silverstone fue claramente un duro golpe, pero su excelente actuación demuestra que no tiene mucho de qué preocuparse. Se sacudirá el polvo y llegará a Spa como líder del campeonato.

Ganador: Nico Hulkenberg

Como dice el viejo refrán: A la 239ª va la vencida. Afirmar que el primer podio de Nico Hulkenberg a los 37 años es algo obvio, pero fue la calurosa acogida de sus compañeros lo que dice mucho de lo bien considerado que está Hulkenberg como piloto y como persona en el paddock de la F1.

Hulkenberg, naturalmente, lo consiguió de forma complicada saliendo en 19ª posición, y dijo que hasta la última parada en boxes no podía creer que por fin iba a subir al podio. Fue demasiado rápido para Lance Stroll en el segundo stint, pero fue su aguerrida defensa contra Lewis Hamilton lo que realmente cimentó su resultado. Su defensa obligó a Hamilton a entrar en boxes demasiado pronto, y Hulkenberg paró una vuelta más tarde y consiguió fácilmente el overcut a pesar de una parada lenta. Esta fue una carrera en la que la experiencia importaba – sólo hay que ver dónde terminaron todos los novatos, ya llegaremos a eso – y Hulkenberg hizo valer la suya.

Al hacerlo, Hulkenberg es el primer Sauber en subir al podio desde Kamui Kobayashi en el Gran Premio de Japón de 2012, el primer alemán en el podio desde Sebastian Vettel en Azerbaiyán 2021, y el más veterano en subir por primera vez al podio desde George Follmer en el Gran Premio de España de 1973. Muy merecido.

Perdedor: Red Bull

Verstappen volvió a asombrar al paddock con una pole impenetrable el sábado, pero debió maldecir cuando levantó las cortinas el domingo por la mañana y vio que la esperada lluvia golpeaba la ventana de su hotel mucho más fuerte de lo previsto. La clave de la pole de Verstappen fue un mejor equilibrio proporcionado por un alerón con menor carga aerodinámica que eliminó su subviraje en los entrenamientos libres, pero todo eso se volvió en contra bajo la lluvia, cuando los pilotos quieren tanta carga aerodinámica como puedan conseguir.

Verstappen luchó visiblemente con el coche durante los primeros compases, ya que no pudo contener a Piastri, antes de hacer un trompo en la salida de Stowe antes de la vuelta 22 de la reanudación. Ese raro error de uno de los reyes de la lluvia de la F1 decía mucho de lo difícil que era pilotar el coche. Además, Red Bull quemó los intermedios mucho más rápido que McLaren.

Terminar quinto después de todo eso fue un milagro en sí mismo, y fue cortesía tanto de la tenacidad de Verstappen como del titubeo de sus competidores. Pero fue un domingo para olvidar para Red Bull, ya que Yuki Tsunoda también fue el último coche en la carretera, y el único en ser doblado. Él también sufrió la degradación de sus neumáticos, pero una penalización de 10 segundos por provocar un contacto no ayudó en absoluto.

Ganador: Pierre Gasly/Alpine

No es ningún secreto que Alpine se encuentra ahora mismo en una situación delicada, con un coche que no ha experimentado tanto desarrollo durante la temporada como sus rivales directos, que se ve limitado en los circuitos con mayor demanda de potencia debido a su unidad de potencia, y que cuenta con un segundo piloto que todavía no encaja con su coche.

Por lo tanto, fue una buena noticia para Pierre Gasly pasar de nuevo a la Q3 con una magnífica vuelta en la Q2, que le hizo ascender a la octava posición tras las penalizaciones de otros pilotos. En una carrera en seco, probablemente habría caído como un ladrillo, pero bajo la lluvia él y el equipo acertaron en todas sus decisiones para mantenerse donde estaban. Gasly formó parte de la lucha Hulkenberg-Stroll-Hamilton, y consiguió adelantar al Aston de Stroll justo al final para ascender hasta la sexta plaza, el mejor resultado de Alpine en una campaña 2025 muy accidentada.

Un desafortunado Franco Colapinto no pudo tomar la salida debido a un problema en la transmisión, después de que su accidente en la calificación y la elección de tomar una quinta unidad de potencia le obligaran a salir desde el pitlane. En el momento de escribir estas líneas, aún no está claro si el argentino podrá disputar las dos últimas carreras antes del parón veraniego, ya que el jefe del equipo, Flavio Briatore, parece impacientarse.

Pero aunque el sexto puesto de Gasly no cambiará la dura realidad de 2025 en la que se encuentra el equipo, al menos es una razón para volver a Enstone con algo por lo que sonreír.

Los perdedores: La clase novata de la F1

Como ya se ha mencionado, la carrera del domingo fue para cabezas frías y manos veteranas. Eso quedó claro desde el principio, cuando Ollie Bearman, de Haas, fue el mejor debutante… en 14ª posición. Bearman también fue el único en terminar, a pesar de un choque con su compañero de equipo Esteban Ocon cuando luchaban codo con codo por una estrecha línea de seco con neumáticos lisos.

Por supuesto, hay muchas razones por las que la carrera se desarrolló de esa manera: Colapinto ni siquiera llegó a tomar la salida, y Liam Lawson tuvo la mala suerte de estar en el exterior de un movimiento a tres bandas y fue expulsado por un inocente Ocon. Pero probablemente no fue una coincidencia que los 10 primeros puestos estuvieran ocupados por los equipos más rápidos, así como por pilotos con mucha experiencia. Andrea Kimi Antonelli fue un buen ejemplo, estando en la guerra después de una desafortunada decisión estratégica que aún no tenía la experiencia para hacer funcionar. A continuación, fue golpeado por un desafortunado Isack Hadjar en medio de un fuerte spray. Por su parte, Gabriel Bortoleto se estrelló al principio de la carrera tras una prematura petición de neumáticos lisos que él mismo inició.

La categoría de 2025 debutantes de la F1 ha sido muy elogiada y con razón, pero para algunos de ellos Silverstone fue una gran oportunidad de aprendizaje.

Ganador: Lance Stroll

Stroll ha recibido una buena ración de críticas – a menudo justificadas – , así que es justo que también reciba sus flores cuando sube. Sólo el excepcional 19º-3º puesto de Hulkenberg eclipsa la excelente carrera de regreso de Stroll, de nuevo a la altura de su reputación en mojado.

Tras una atrevida apuesta inicial por los slicks que le salió bien, en gran parte debido a que optó por los blandos que cogieron temperatura mucho más rápido, Stroll pareció brevemente que iba a descarrilar la historia de cuento de hadas de Hulkenberg, pero a medida que la pista se secaba el canadiense no pudo mantener las apariencias por más tiempo con la mala degradación de los neumáticos.

Aún así, Silverstone le brindó una oportunidad que aprovechó con contundencia. Y fue bastante divertido que Fernando Alonso se enfadara por no haber apostado por unos neumáticos similares en la primera parada en boxes, para luego hacer el camino inverso y entrar a por los slicks demasiado pronto al final.

Perdedor: Charles Leclerc

Vaya, qué espectáculo de terror fue Silverstone para Charles Leclerc. El monegasco llamó la atención el sábado con un caso extremo de autoflagelación después de que un error en la calificación le dejara fuera de la lucha por la primera fila, con una diatriba por la radio del equipo que más tarde atribuyó a la frustración del «calor del momento».

El domingo también estuvo por todas partes, admitiendo su culpa por una prematura primera parada para poner neumáticos lisos que no funcionó en su caso, pero también tuvo varias salidas de pista en la carrera de las que se sinceró, además de apartar a los dos Williams de su camino con embestidas tardías.

Pero Leclerc también se vio perjudicado por su falta de ritmo en carrera, más que su compañero Hamilton. Es un fin de semana para procesar y luego olvidar para el que por lo demás ha sido el piloto líder de Ferrari.