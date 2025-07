Franja de Gaza: el número de muertos superaría con creces las cifras oficiales

Desde hace 21 meses, el enclave palestino está bajo fuego israelí y el número de muertos aumenta día a día. La macabra cifra oficial de muertos, dada por Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, ha sido muy cuestionada, pero según algunas investigaciones independientes, está subestimada en gran medida.

Por Anne Bernas

Fuente: RFI

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

¿Cuántos palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde el comienzo de esta nueva guerra? ¿Cuántos combatientes de Hamás hay entre ellos? ¿Cuántas muertes indirectas? La batalla de los números continúa.

Desde el 8 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, publica casi a diario el número de muertos en el enclave sitiado. Hasta el 6 de julio de 2025, 21 meses después del ataque terrorista del 7 de octubre que mató a 1.219 personas del lado israelí, al menos 57.418 palestinos han sido asesinados, la mayoría de ellos civiles.

Desaparecidos no contabilizados

Para contar los muertos, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza no incluye en su recuento el número de desaparecidos cuyos cuerpos no han sido encontrados. Se basa en información de hospitales públicos y privados -cada vez menos porque casi todos han sido destruidos- y en datos en línea donde las muertes son reportadas por los familiares de las víctimas.

Cuando un cuerpo no es identificable o no es reportado por sus familiares, el fallecido se registra con un número de identificación. Todos estos datos se transmiten al «Registro Central de Mártires» del ministerio, donde son verificados por un equipo especializado. El número de muertos es corroborado por equipos del Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina en Ramala.

Si bien Israel resta importancia al recuento de muertes del ministerio, que es el utilizado por todos los medios de comunicación, Estados, ONG y organismos internacionales, la ONU siempre ha considerado fiables estas cifras, empezando por las guerras anteriores en la Franja de Gaza entre 2009 y 2021. «Los balances [anteriores] comunicados por las autoridades sanitarias locales y las de las Naciones Unidas han sido casi idénticos», señala la secretaría general de la organización con sede en Nueva York.

A finales de junio, las autoridades sanitarias del territorio palestino publicaron un documento de 1.227 páginas en el que se identificaba a las víctimas de la tragedia. Hasta el 24 de junio de 2025, el 31% de los fallecidos en esta lista eran menores de edad, ocho murieron el mismo día que nacieron y cuatro al día siguiente.

El 4% de la población asesinada

Un nuevo estudio, dirigido por el economista de renombre mundial e investigador de conflictos armados Michael Spagat, del Holloway College de la Universidad de Londres, con la ayuda del politólogo palestino Khalil Shikaki, del Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas, estima que casi 100.000 palestinos murieron, directa o indirectamente, entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025.

Eso es alrededor del 4% de la población, que era de 2,3 millones de personas antes del inicio de la guerra. «Nuestros hallazgos sugieren que la mortalidad relacionada con la violencia ha superado con creces las cifras oficiales», dice el informe.

Este estudio, realizado en entrevistas directas, abarcó 2.000 hogares del enclave, es decir, 10.000 personas. Se estima que al menos 75.200 personas murieron de forma violenta, una cifra muy superior a las 46.000 muertes registradas por las autoridades locales durante el mismo período.

El 56% de los asesinados eran niños menores de 18 años o mujeres. Los datos también muestran que la proporción de mujeres y niños muertos por muerte violenta en Gaza es más del doble de la observada en casi todos los demás conflictos recientes, ya sea en Kosovo (20%), Siria (20%), Sudán (23%).

«El hecho de que otro estudio publicado recientemente por The Lancet, realizado con un método totalmente diferente, dé resultados similares a los nuestros demuestra que nuestras estimaciones probablemente estén cerca de la realidad», dijo Michael Spagat, entrevistado por el periódico libanés L’Orient Le Jour.

La importancia de las muertes indirectas

La prestigiosa revista médica británica estimó el pasado mes de enero que el número de muertos en Gaza durante los primeros nueve meses de la guerra fue un 41% superior al registrado por el Ministerio de Salud de Hamás. De las víctimas contabilizadas hasta finales de junio de 2024, hace un año, el 59% eran mujeres, niños y personas mayores de 65 años.

Para este estudio, los investigadores utilizaron un método estadístico llamado «captura-recaptura» que ya se ha utilizado para estimar el número de muertes en otros conflictos en todo el mundo -en Kosovo o Guatemala, por ejemplo- que se basa en tres listas: la proporcionada por el Ministerio de Salud que incluye los cuerpos identificados en hospitales o morgues, la que resulta de una encuesta online puesta en marcha por el ministerio, y la que se establece a partir de obituarios publicados en redes sociales como X, Instagram, Facebook y WhatsApp, cuando se pudo comprobar la identidad del fallecido. The Lancet solo contabilizó las personas cuya muerte fue confirmada por sus familiares o por morgues y hospitales. Luego, los investigadores examinaron las listas de los muertos en busca de duplicados.

El balance de The Lancet solo se refiere a las muertes debidas a lesiones traumáticas y, por lo tanto, no incluye las muertes indirectas, como las debidas a la falta de atención o alimentos, o las miles de personas desaparecidas que se cree que están enterradas bajo los escombros. Sin embargo, estos datos sí se encuentran en el informe del Holloway College de la Universidad de Londres, que contabiliza el alto número de personas que murieron por los efectos indirectos de la masacre, el hambre, el frío, las enfermedades, etc.

Cifras excepcionales en comparación con otros conflictos

El número de muertes en el enclave palestino sitiado no tiene precedentes en comparación con casi cualquier otro conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, en términos de la proporción de combatientes y no combatientes muertos, pero también en términos de tasas de mortalidad en relación con el tamaño de la población.

Un alto funcionario israelí le dijo al diario británico The Guardian en enero pasado que estaba haciendo todo lo posible para evitar muertes de civiles. «Ningún ejército en el mundo ha tomado medidas de esta magnitud», dijo, explicando que siempre se advirtió a los civiles con anticipación de su evacuación y que se habían establecido zonas seguras.

Sin embargo, en opinión de muchos expertos militares y humanitarios, los bombardeos israelíes han sido de tal magnitud que el número de civiles muertos y heridos es ciertamente superior a las cifras oficiales. Un bombardeo se lleva a cabo para matar al menos a una persona, y en el territorio palestino se llevaron a cabo más de 100.000 bombardeos entre el 7 de octubre de 2023 y marzo de 2025. Además, según los expertos militares, una persona muerta mecánicamente provoca al menos tres heridos.

Con combatientes de Hamás estimados en menos de 30.000 antes del 7 de octubre, «esto significa que la ofensiva de Netanyahu ha causado alrededor del 90% de daños colaterales», analizaba Guillaume Ancel, ex oficial y columnista de guerra, hace apenas un año. Esto equivale a un crimen de guerra a gran escala debido a la falta deliberada de protección de la población civil en relación con los objetivos previstos. Según las autoridades israelíes, en un balance no detallado de enero pasado, unos 20.000 de los muertos eran combatientes.

Además, los últimos estudios han contabilizado las muertes hasta enero de 2025 y, por lo tanto, no tienen en cuenta los últimos seis meses de bombardeos y redadas israelíes contra palestinos. Y desde finales de mayo, la mayoría de los palestinos asesinados han sido los que iban a buscar comida a uno de los cuatro centros de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), varios cientos en un mes.

Hasta la fecha, más de 130.000 palestinos han resultado heridos, la hambruna ha aumentado, así como la falta de medicamentos y la destrucción sistemática de hospitales, y se teme lo peor para quienes necesitan atención. Dado el deterioro sin precedentes de las condiciones de supervivencia, es probable que las muertes, tanto directas como indirectas, aumenten drásticamente.

Además, más de 12.000 personas siguen desaparecidas, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la mayoría de las cuales están enterradas bajo los escombros. Ante esta opacidad de las cifras, el número de muertos en el territorio palestino sitiado no podrá conocerse hasta que Israel permita el acceso a las instituciones competentes.