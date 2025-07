Gracias Andrónico por la confianza

Por: Susana Bejarano

Cuando se toma una decisión como ésta, considero que es necesario dar una breve explicación del «por qué» una da ese paso.

El 2012 empecé a trabajar en un proyecto periodístico y, como se sabe, eso implica asumir la práctica del diálogo, del intercambio de ideas, con personas y personajes de la vida pública. Mucho se comenta del salto que los periodistas dan a la política, pero en Bolivia es prácticamente imposible no comprometerse y dar ese paso. Más en momentos de desesperanza y crisis como éstos.

Nunca oculté el hecho de que mi percepción de la realidad tiene que ver con una mirada comprometida con la Bolivia Popular, con la pluralidad, con el compromiso por la igualdad, la inclusión y la lucha incansable que las mujeres debemos dar contra el patriarcado. Es verdad que en nombre de estas luchas, se cometieron grandes errores y los líderes de ayer fallaron y hoy muchos hablan de fines de ciclos y cierres de época. ¿Pero ha concluido en verdad la agenda del pueblo? Por supuesto que no y es justamente por eso que los mismos sectores sociales empezaron a demandar y construir renovación, junto a Andrónico Rodríguez

Las semanas vienen serán cruciales. Hemos visto que los candidatos conservadores han unificado su discurso y su propuesta general es «descuartizar al Estado Plurinacional», otra vez privatizar, recortar derechos laborales, retroceder en las conquistas sociales, etc etc. Es verdad que la crisis demanda soluciones rápidas, pero esas soluciones pueden venir desde la mirada popular. Y eso es lo que voy a defender junto a mis compañeras y compañeros. Se equivocan quienes piensan que podemos volver a la fiebre privatizadora de los 90. No nos dejemos engañar, Bolivia solo tiene un mal gobierno, pero no está quebrada, no está perdida. Bolivia mantiene su potencia en recursos naturales; tenemos un patrimonio medioambiental, contamos con la fuerza de las mujeres, de nuestros compañeros gremiales, del agricultor, del minero, del empresario y el trabajador, de la trabajadora. Y en esta campaña vamos a demostrar que lo bolivianos sienten orgullo de ser dueños de nuestros recursos naturales, de las empresas estratégicas y de las empresas comunales.

Vamos a sacar a Bolivia de esta crisis renovando la forma de hacer política, basados en el diálogo, en la escucha.

Gracias Andrónico por la confianza y gracias a todos y todas ustedes por acompañarme en este camino.