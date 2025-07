Guardia Municipal cumple cuarto día de paro: tendrán reunión con la Alcaldía cruceña para definir su situación laboral

En su último día de paro, el sector tendrá una reunión formal con las autoridades municipales. Un representante de los guardias municipales indicó que, si no se llega a un acuerdo, el paro continuará.

Carolina Galarza Villagran

Este viernes, el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) sostendrá una reunión con el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para abordar la situación laboral de la Guardia Municipal. Hasta no llegar a un acuerdo, el paro de 96 horas de los guardias municipales continúa.

«A las 10:30 habrá una reunión de emergencia (…) para solucionar esta problemática de los guardias municipales que nos encontramos en nuestras medidas exigiendo el cumplimiento de nuestro laudo arbitral«, explicó el secretario de la Guardia Municipal, Pablo Argote Montaño, en contacto con EL DEBER.

Respuesta a la solicitud de audiencia | Cortesía: Pablo Argote Montaño

El encuentro tendrá lugar en las instalaciones de la exterminal de buses, mismo lugar donde este sector ha instalado su protesta desde hace cuatro días, reclamando que la Alcaldía no los ha incorporado a la Ley General del Trabajo.

Sin acuerdo, el paro continúa

Argote confirmó que el paro continuará mientras no haya un acuerdo. Además, advirtió que, si no se llega a una solución, pasarán a una medida indefinida. «Hasta después de la reunión, si hay humo blanco, levantamos y si no, engancharemos a indefinido», aseguró.

El secretario también remarcó a EL DEBER que el sector solo levantará el paro si se cumple el laudo arbitral. La Guardia Municipal, a inicios de junio, ya había realizado un paro de 72 horas, que —según Estefanía Calle, secretaria general del Sindicato de los Guardias Municipales— no fue atendido por las autoridades.

El 1 de julio retomaron las medidas, esta vez con un paro de 96 horas. En su cuarto día, finalmente se ha abierto una posibilidad de diálogo formal con la Alcaldía.

El 2 de julio, a pesar del frío, la Guardia Municipal protestaba | Fotografía: Juan Carlos Torrejón