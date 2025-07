Héctor Arce anuncia que votará nulo y escribirá “Evo” en la papeleta si el expresidente no es habilitado

El diputado ‘evista’ descalificó a Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo como opciones electorales y advirtió que los actuales candidatos “no representan al pueblo”.

Fuente: Correo del Sur

El diputado del ala ‘evista’ Héctor Arce, anunció este lunes que votará nulo en las elecciones generales del próximo 17 de agosto y que escribirá la palabra “Evo” en su papeleta, en señal de protesta ante la exclusión del expresidente Evo Morales del proceso electoral.

“¿Qué sentido tiene ir a una elección, ir a votar por estos dinosaurios, estos supuestos de la izquierda si no me representan? Si es que al día siguiente me van a agarrar a bala, me van a perseguir, van a eliminar bonos, no tiene sentido votar, voy a votar nulo y voy a poner (la palabra) Evo”, declaró Arce.

El legislador también descartó respaldar a Eduardo del Castillo, candidato por el MAS, y a Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, a quienes acusó de no ofrecer una propuesta real para el país. “Si en los próximos días no logramos concretar que el hermano Evo esté en la papeleta, mi sugerencia es votar nulo, porque no nos representan, y ahí debemos poner ‘Evo’”, insistió.

Arce cuestionó los programas de gobierno de los postulantes, señalando que todos “proponen privatizar los recursos naturales, las empresas estratégicas, y anular todos los bonos sociales”, y los calificó como “supuestos candidatos de la izquierda, disfrazados, camaleones”.

Particularmente duro fue con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, de quien dijo que “es inmaduro, tibio, que claudica y no se preparó para la entrevista de Unitel, estaba perdido”. Como muestra de burla, Arce afirmó: “Le estoy enviando este chupete a Andrónico Rodríguez, que se distraiga con este chupete, porque no está preparado, no tiene carácter para gobernar”.

El diputado insistió en que la única representación legítima para el pueblo es Evo Morales, y reiteró que sin su candidatura, el voto nulo es la única opción coherente para los sectores que se sienten excluidos del proceso político actual.