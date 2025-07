IBCE resalta que La Paz aporta con 27% al PIB boliviano

En 2023, La Paz alcanzó un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de $us 12.410 millones, con una tasa de crecimiento del 2,23%, aportando al PIB boliviano con el 27%, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

El homenaje al primer grito libertario en La Paz, el IBCE presentó el documento La Paz en Cifras, donde destaca el crecimiento y aporte del departamento al país.

Según ese documento, desde 2019 el aporte de La Paz al PIB boliviano se mantiene en un promedio de 28%; y el 2023 bajó a 27%.

Además, resalta que el PIB nominal paceño de 2023 es el más alto de los últimos ocho años y pasó de $us 9.519 millones en 2018 a $us 12.410 millones.

Por actividad económica, la administración pública aporta con el 22% al crecimiento del PIB; establecimientos financieros con 13%, comercio con 8% y extracción de minas y canteras con 6%, entre las principales.

El PIB per cápita de La Paz subió de $us 916 millones en 2005 a $us 4.029 millones en 2023, según el IBCE.

El informe indica, que, en 2024, la tasa de inflación acumulada fue del 10,11% y a junio de este año, el índice subió a $us 17%.

Exportaciones

Asimismo, el IBCE destaca que, en 2024, las exportaciones del departamento de La Paz acumularon más de $us 1.100 millones. El 72% de las ventas externas tuvieron como países destinos a Emiratos Árabes Unidos, India y China.

Los productos más exportados son: formas de oro en bruto por un valor de $us 467.530.592; artículos de joyería por $us 188.115.861; estaño bruto sin alear por $us 149.226.331.

A junio de 2025, las exportaciones de La Paz suman $us 404 millones.

Mientras que las importaciones en 2024 totalizaron $us 2.300 millones. Entre las principales categorías importadas estuvieron: suministros industriales; combustibles y lubricantes; y, Bienes de capital.

El documento La Paz en Cifras también resalta el crecimiento de la base empresarial en La Paz, que pasó de 113.626 empresas en 2022 a 121.585 a abril de esta gestión.

Además, también tiene una participación del 29% en el turismo nacional.

La Paz se apresta a celebrar, el miércoles 16 de julio, 216 años de grito libertario.