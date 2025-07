Inician las capacitaciones para los jurados electorales, los inasistentes recibirán una multa de Bs 825

El Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia explicó que se estableció una multa de Bs 825 para los jurados que no asistan a las capacitaciones y Bs 1.375 adicionales si no se presentan a la mesa sorteada el día de los comicios.

Imagen referencial. Foto: TED Tarija

Los jurados electorales que no renunciaron a su obligación cívica deberán asistir a las capacitaciones si no quieren ser multados con Bs 825. La sanción por no estar en la mesa de votación el día de la elección general es de Bs 1.375.

Hasta ayer, los jurados electorales sorteados tuvieron la oportunidad de presentar una excusa que les impida cumplir con su deber ciudadano. Los que no pudieron realizar ese trámite o quienes aceptaron ser jueces electorales, ahora deben pasar cursos de capacitación para asumir su rol el día de las elecciones.

Según el calendario electoral, la actividad 54 inicia hoy con la conformación de la directiva de las mesas de sufragio, esto se realizará en las reuniones de capacitación a las que sean convocadas los jurados.

Los tribunales electorales departamentales deben socializar las jornadas de capacitación mediante sus redes sociales, sitios web oficiales y medios de comunicación tradicionales.

Pese a que hasta ayer todavía se podía presentar una excusa para dejar de ser jurado electoral, los tribunales electorales de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz comenzaron las capacitaciones para algunas circunscripciones desde el viernes pasado.