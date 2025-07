Jhonny Fernández: acercamientos con el evismo, campaña en el trópico y silencio sobre su acompañante

Fernández, durante un acto realizado a principios de mes en el trópico de Cochabamba. Foto: Archivo

Jhonny Fernández, candidato a la presidencia por Fuerza del Pueblo (FP), aún guarda silencio sobre la presentación de su acompañante de fórmula con miras a las elecciones generales. No obstante, en las últimas semanas ha confirmado acercamientos con el evismo y, hasta el momento, es el único candidato que ha logrado hacer campaña en el trópico de Cochabamba.

Ya tuvo acompañante

En mayo, tras vencer el plazo fatal para la inscripción de binomios y la presentación oficial de listas de candidaturas, Jhonny Fernández llegó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañado del dirigente campesino Felipe Quispe, con quien, en ese momento, afirmó que conformaría una dupla para los comicios.

Sin embargo, en junio, Felipe Quispe fue inhabilitado por una supuesta deuda con el Estado, debido a la falta de solvencia fiscal y la existencia de una conminatoria de pago. Es dirigente gremial del sector norte de la ciudad de El Alto.

A través de un video que circuló en redes sociales, Quispe aseguró que no fue funcionario público y que no tiene procesos abiertos. “No he sido funcionario público y no tengo ningún proceso ni denuncia; por lo tanto, pido apoyo y fortaleza”, manifestó en ese momento.

Por su parte, quedó sin acompañante de fórmula para participar en los comicios.

Campaña en el trópico

Fernández fue el primer candidato en ingresar al trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales, para realizar su campaña electoral. No obstante, no sostuvo diálogo con el líder cocalero. “Acabamos de estar en el Chapare, fuimos bien recibidos, hemos tenido el apoyo y nos ven como una alternativa”, afirmó Fernández el 10 de julio.

El también alcalde de la ciudad de Santa Cruz señaló que, cuando preguntó en el trópico quiénes habían ingresado, le respondieron “nadie”, y que a él lo dejaron entrar porque conversó con las organizaciones sociales. Fernández recordó que su alianza cuenta con candidatos a senadores y diputados originarios de esa región.

Candidatos como Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa anunciaron que harían campaña en esta zona, liderada por Morales, a pesar de las amenazas de dirigentes. Esta región respalda plenamente a Morales e incluso advirtió que, si el exmandatario no es habilitado, no se llevarán a cabo los comicios.

Nexos con el evismo

Evo Morales, expresidente y exlíder masista, reveló el domingo en su programa dominical en RKC, que la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) lo contactó para participar en las Elecciones de agosto, ante lo que él planteó dos condiciones: ser candidato a la presidencia y que se excluya de las listas de postulantes al Legislativo a quienes fueron anteriormente de la Alianza Creemos.

“Me ha llamado UCS, quiero que la población lo sepa. (Les dije) que si yo soy candidato de UCS, Evo presidente”, sostuvo. Fernández, entre tanto, confirmó que sí hubo diálogo, ya que eso es parte inherente de la política; no obstante, recalcó que no se llegó a ningún acuerdo en concreto.

«Nosotros hemos tenido contacto con las organizaciones sociales. Tomamos contacto telefónicamente. Que hubo contacto, sí, pero se deben analizar los escenarios. Como él no está en el escenario político, se dialogó con las organizaciones sociales”, dijo el líder de UCS.

«Siete letras», pocas certezas

Hasta el momento, Chapetón no ha confirmado quién será su acompañante definitivo para las Elecciones Presidenciales. Sin embargo, en un acto público, el 20 de julio adelantó siete letras, que de las cuales una de éstas podría ser la inicial de su acompañante a la vicepresidencia.

“(Me dicen) decilo ahora el nombre. ¿Saben con qué letra empieza (el nombre)? Les voy a dar diez (siete) letras, ustedes me dicen cuál. De esas diez letras empieza el nombre del candidato a vicepresidente. L – M – O – I – N – E y la octava, la E ¿Cuál letra quieren ustedes? ¿Cuál les interesa más?”, dijo.

Hasta el momento, Fernández no ha revelado a su acompañante.