JP Velasco asegura que si llega al Gobierno priorizará una ley para garantizar combustible y de disponibilidad de dólares

El candidato a la Vicepresidencia por alianza Libre, señaló que el Gobierno dejará al país sin combustible y sin dólares. Además, ante las críticas, aseguró que Tuto Quiroga, no fue parte de la gestión de Jeanine Añez

Fuente: Unitel

Juan Pablo Velasco, candidato a la Vicepresidencia, por alianza Libre, remarcó, en el eje Agenda Legislativa en el debate de UNITEL, que se tiene un paquete de leyes, uno de los primeros, dirigido a garantizar el abastecimiento de combustible y la disponibilidad de dólares en el país.

Remarcó que la principal será una ley para aprobar créditos de organismos internacionales multilaterales para los primeros cuatro meses de su Gobierno. “El Gobierno nos va dejar cero combustible y cero reserva de dólares, esta debe ser la primera ley, la primera semana y, por su puesto, la liberación de los combustibles”, sostuvo.

Además, en su exposición Velasco remarcó que el “litio es el camino” y también respondió a las críticas contra Tuto Quiroga, su candidato a la Presidencia, a quien Juan Carlos Medrano de APB- Súmate, cuestionaron por ser parte del Gobierno de Jeanine Añez. ¿Por qué no hizo todo lo que estás planeando en ese tiempo?”, sostuvo.

”Quiroga no fue parte de ese Gobierno y eso lo sabe todo mundo”, dijo.

¿Relección o no?

Velasco también respondió si está o no de acuerdo con la relección ante la consulta de uno de sus contrincantes, José Luis Lupo, quien dijo ¿Tuto Quiroga (candidato a la Presidencia por Libre) en el debate presidencial evitó responder si está o no de acuerdo con la relección continua y discontinua, en tu papel de presidir la ALP, por si o por no, estás de acuerdo con la relección?

Velasco respondió que Quiroga es el único que peleó por la no reelección de Evo Morales.

Finalmente sobre el litio, dijo que este no es el camino ni a mediano ni a corto plazo para salir de la crisis.