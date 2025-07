Juan Del Granado: “Hay que devolverle al Parlamento esa calidad de representación ciudadana”

Volvió a la carrera electoral, y nada menos que a la Cámara de Diputados. Afirma que es necesario que el Congreso electo tenga contacto con el electorado.

El candidato por la alianza Unidad, Juan Del Granado, consideró en entrevista con Visión 360, que lo primordial desde el inicio de la gestión legislativa es devolver al Congreso la “calidad de representación ciudadana”.

El exalcalde de La Paz vuelve a la política nacional como candidato por la circunscripción 8 de La Paz; afirma que es necesario el contacto con el electorado.

¿Qué le hizo dar nuevamente el salto a la política, y más aun nuevamente a Diputados?

Mira, nunca dejé la vida ni la actividad política, pero sí de una primera fila en la que estaba; seguramente estuve ya en una segunda o tercera fila siguiendo siempre de cerca los acontecimientos, participando de manera no tan directa, no tan protagónica de los hechos nacionales; pero ahora sí hemos decidido volver a una candidatura y ojalá a un lugar con el voto popular en el Parlamento nacional y desde allí impulsar los requerimientos que tiene nuestra comunidad, yo te diría a nuestro sistema democrático.

¿Qué representa la alianza Unidad para usted?

Samuel tiene una larga tradición democrática; es un hombre, un político que ha estado siempre respaldando la vida democrática. Pero además es una persona que está proponiéndole soluciones a la crisis. Está proponiendo estabilidad, reactivación económica, dando cuenta de que es necesaria en base a esa estabilidad, a esa reactivación, generar condiciones para inversión privada, tanto nacional como extranjera, y junto a la inversión estatal, la economía mixta que describe nuestra Constitución Política del Estado (CPE); generar empleos y encarar estas carencias que no están resueltas en la vida cotidiana, en la vida económica, de la gran mayoría de los bolivianos.

¿Qué agenda legislativa tiene en mente desde el vamos?

Hemos planteado como una de las primeras iniciativas legislativas, una reforma estructural a nuestro sistema de administración de justicia, que tiene al menos tres componentes.

Necesitamos, en primer lugar, la forma de selección de los candidatos a magistrados. La CPE establece que los magistrados supremos se eligen por voto popular. Para cambiar esto necesitamos una reforma integral de la Constitución, una Asamblea Constituyente; por lo tanto, lo que estamos proponiendo es una reforma parcial, de forma que si bien se mantenga el voto popular, ese voto recaiga sobre candidatos calificados no de forma política o partidaria, como ocurre en la medida en que esa atribución es una atribución de la Asamblea Legislativa, integrada también por los partidos políticos

Estamos planteando crear una comisión nacional de postulaciones, especialmente integrada por colegios de abogados, de profesionales, instituciones de la sociedad civil, de tal manera que allí puedan calificarse méritos, trayectorias profesionales, producción intelectual y no tanto la afiliación partidaria de los candidatos.

¿Qué diferencias existen entre la transición democrática de los 80 y la actual?

Bueno, muchísimas diferencias, ¿no? Una fue la transición de la dictadura a la democracia, donde se reconquistaron las libertades democráticas. Hoy vamos a vivir una transición gubernamental; no es una transición de un momento de facto a uno constitucional, estamos hace 42 años en la vida democrática. Estamos frente a un cambio gubernamental, a un nuevo momento de ejercicio de la soberanía popular, a un momento de renovación de los gobernantes, pero a un momento que va a significar –ojalá positivamente– la continuidad de la vida y de la democracia.

Usted tiene experiencia logrando consensos. ¿Considera que podrá lograrlos con bancadas tan dispersas?

Hay que ver cómo se conforma el nuevo Parlamento nacional. Veremos la conformación de mayorías parlamentarias, vamos a apoyar la candidatura presidencial de Samuel Doria Medina. Si él fuera electo presidente, vamos a trabajar para esto, claro, vamos a requerir con las diputaciones electas una mayoría parlamentaria.

Ojalá sea suficiente la votación que tenga Samuel, pero si no lo fuera, sin duda hay que conformar mayorías parlamentarias para una gobernabilidad democrática de largo aliento. Y esto puede significar acuerdos políticos, primero con fuerzas políticas afines, y especialmente a partir de la propuesta gubernamental que se tenga que sustentar.

¿Cómo ve la actual Asamblea y por qué considera que se estancó?

Tal vez hemos tenido una debilidad en la representación parlamentaria por una falta de comunicación permanente entre los representantes nacionales y el electorado. Si me preguntas en este momento, quién es el diputado de mi circunscripción, no te voy a poder responder, no lo conocemos. Después del voto que seguramente recibió, no ha retornado a la comunidad, no ha convocado a sus electores, no ha hecho informes, no ha reunido a la comunidad, porque la votación uninominal corresponde a un determinado territorio, pero sobre todo a una determinada población, y el compromiso nuestro es el de mantener esa comunicación, como lo hicimos en una gestión anterior, hace 20 años.

Debemos tener una oficina parlamentaria en la circunscripción de tal manera que nuestros electores, nuestros representados, no tengan que ir al Parlamento a sacar la ficha, buscar al diputado y de repente no lo encuentran, sino que tenga una oficina donde esté el parlamentario.

¿Cómo recibió el apoyo de Marcelo Claure a la alianza Unidad?

Todo apoyo es bienvenido. Yo no lo conozco a este empresario, de manera personal, claro. Es uno de los bolivianos más destacados, por el éxito que ha tenido con sus actividades económicas en el exterior, y creo que es un apoyo bienvenido porque da cuenta de un nivel de confianza de una persona que conoce pues el mundo, las finanzas, y ese apoyo denota la seguridad que el propio Samuel está proyectando en el país y en el exterior.

Como Juan Sin Miedo, ¿tiene planes de cara a las elecciones subnacionales?

Seguramente vamos a tener una participación muy activa, protagónica, pero cada cosa a su momento. Estamos encarando el desafío electoral nacional. Completado ese desafío de manera exitosa, con una bancada parlamentaria, no solo en La Paz sino en el resto del país, vamos a encarar el desafío municipal, cómo no. Y tenemos mucho que ofrecer a La Paz luego de 10 años de gestión que han mejorado la vida de la gente en nuestra comunidad y en nuestra ciudad.

¿Cómo vio el quiebre del bloque de unidad, ocurrido en abril?

No es un factor que nos haya generado mucha preocupación, más bien había una expectativa ciudadana de que toda la oposición esté bajo una sola candidatura, no sé si eso es lo ideal; somos un país diverso, no es el MAS por un lado y los que son distintos al MAS por el otro.

Hay una multiplicidad de representaciones, son distintas también, y eso le hace muy bien a la democracia. Eso de votar contra el MAS no es la mejor manera de encarar el próximo desafío, sería negativo que nuestra comunidad tenga que votar “en contra de…”; no, sino la comunidad nuestra debería votar “a favor de…”, y si no es a favor del MAS, porque cumplió un ciclo histórico, tuvo cosas positivas, pero está agotado, después del agotamiento viene la decadencia. Y por eso necesitamos una propuesta renovada, por eso estamos con Samuel Doria Medina, con el MSM (Movimiento Sin Miedo); podemos ser una renovación gubernamental y de las políticas hacia delante.

¿No cree que estar dispersos puede generar una menor contundencia?

No lo creo. Nuestros electores que están reclamando en general cambio, nuestra comunidad que está viendo que se han agotado las propuestas estatales de las últimas décadas, las propuestas liberales de hace 20 años, las populistas de la última década, están pidiendo renovación no solo en las candidaturas, en las titularidades presidenciales, sino están pidiendo renovación en la visión de país.

Tenemos que avanzar, ojalá tratando de aproximarnos a lo que plantea nuestra CPE, una convivencia dinámica, armónica, entre la economía estatal, la privada, la cooperativa y comunitaria, que son los grandes mecanismos para la supervivencia del 100% de los bolivianos.

Cada uno de nosotros está inmerso en una de estas formas de producción, de subsistencia y articulación de Estado de estas distintas formas de producción; creo que es el gran mecanismo para avanzar en el desarrollo nacional.

¿Cómo vio la polémica desatada en torno al TSE y la supuesta renuncia de Óscar Hassenteufel? ¿No cree que esto puede mermar la credibilidad del proceso electoral?

Mira, la noticia que conocimos es que tenía una baja médica, que tiene algún problema de salud que está atendiendo, y hacemos votos por la recuperación pronta de la salud del doctor Hassenteufel, porque más allá del cuerpo colegiado que existe, él es una personalidad que ha estado garantizando seriedad, imparcialidad y seguridad jurídica, los aspectos esenciales de una elección para un cambio de la titularidad gubernamental. Ojalá se recupere en estos días y asuma plenamente la conducción del Órgano Electoral.

¿Ve usted que haya un sistema confiable para el control del voto?

El control del voto es un control ciudadano. Se han sorteado los jurados electorales, los ciudadanos que están ahí para supervisar la corrección del escrutinio, de la realización de la votación y cómo no.

Con 40 años de vida democrática, son varias elecciones. Recuerdo la última vivida en Sopocachi, y al momento de la apertura de las ánforas es un momento en el que la gente vuelve al recinto. Tenemos una participación ciudadana, el momento del voto y del reencuentro.

Además de la presencia de los delegados, de los partidos, creo que hay madurez democrática suficiente para confiar que vamos a tener elecciones limpias, correctas y que vamos a tener una participación ciudadana masiva, pero también atenta al control electoral.

De llegar a la Asamblea, ¿qué sería lo primero que haría por La Paz?

Vamos a ser representantes nacionales; sin embargo, de una bancada parlamentaria por La Paz. Tenemos ahí labores en primer lugar de gestión, para cumplir esta labor de gestión, para llevar las inquietudes de la comunidad al Parlamento, vamos a tener una oficina en la circunscripción.

Y vamos a tener portavoces de las inquietudes ciudadanas ante las autoridades competentes, porque el parlamentario no es el alcalde, no es el que hace obras, pero sí tiene labores de fiscalización, la de gestión ciudadana. Esta es una tarea muy significativa, vamos a tener una oficina a disposición a la que la gente pueda acudir, y en esa relación vamos a ver qué inquietudes pueden ser transformadas en proyectos de ley, en nuevas normas que mejoren la vida de la gente.

Queda pendiente una reforma constitucional, la planteamos con los juristas independientes, juntamos 800 mil firmas, pero no logramos las 1,5 millones. Esa reforma constitucional, para reformar el sistema de administración de justicia, va a ser una de las primeras propuestas legislativas que seguramente vamos a plantear en el Parlamento.

¿Abogaría por el retorno de Luis Revilla?

Tiene que volver, no hay que abogar por ello. Hay que hacer que venga lo más pronto posible. Si tiene que enfrentar procesos judiciales tiene que tener las garantías para esa defensa que deba hacer.

Yo creo que todos los que se han visto obligados a salir del país, por motivos políticos partidarios, tienen que volver y si hay delitos o supuestas acusaciones de contenido político, hay que hacer una ley de amnistía para que esos delitos desaparezcan, y si es un tipo de cuentas pendientes, todas las garantías para que se lleve adelante el debido proceso y la defensa no tenga ninguna traba ni ninguna dificultad.

¿Impulsará el voto público en el Legislativo?

Esto no es nuevo. Hay que tener una mayoría parlamentaria gubernamental lo más consistente posible. A partir de propuestas que vienen desde el Ejecutivo, pero que bien pueden alimentar el Legislativo. En torno a ello, se conforman las bancadas parlamentarias, se establecen las comisiones parlamentarias, y en torno a ello se distribuyen la acción y labor de los diputados.

Es este el mecanismo que tenemos que desplegar, de tal manera que sean los objetivos gubernamentales si vamos a hacer gobierno con Samuel Doria Medina, o los objetivos de fiscalización del Gobierno que no sea el nuestro, los que cohesionen a la bancada parlamentaria; no las prebendas, ofrecimientos, viajes, estas cosas que sabemos que existen y que han ciertamente devaluado la representación ciudadana en el Parlamento.

Por ende, una de las tareas esenciales de inicio es la revalorización de la función parlamentaria. Devolverle al Parlamento esa calidad de representación ciudadana, un rol fiscalizador del propio Gobierno si es que vamos a ser oficialistas, pero además parlamentarios que no tienen que perder el contacto ciudadano, más aun si son uninominales. No tienen que perder esa pertenencia a la comunidad y esa representación territorial que ostentan.

Perfil

Formación Del Granado es abogado de profesión. Saltó a la política con el MIR y lideró las comisiones de Derechos Humanos y Constitución.

Juicio Obtuvo reconocimiento nacional e internacional por lograr el procesamiento exitoso contra Luis García Meza. Se ganó el apodo de “Juan Sin Miedo”.

Alcalde Fue electo como alcalde de La Paz en 1999 y reelecto en 2004. Fue aliado del MAS, pero hubo un quiebre en 2010.

Justicia En 2023, lanzó la iniciativa ciudadana para la reforma del sistema judicial. Sin embargo, no se logró la cantidad de firmas requeridas.

Apoyo En 2024, reactivó la imagen del MSM con miras a las elecciones de este año y formalizó su apoyo a Samuel Doria Medina.