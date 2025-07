La economía de Bolivia es una de las más vulnerables ante los aranceles de Trump, según la consultora Oxford

Fuente: Unitel

La consultora Oxford Economics considera que entre las economías latinoamericanas más vulnerables a los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, están El Salvador, Bolivia y Honduras, según una publicación de Bloomberg.

En ese marco, la firma consideró que el petróleo puede constituirse en un “salvavidas” para mercados como Guyana.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Oxford Economics proyecta que las nuevas tarifas comerciales anunciadas por el Gobierno de EEUU pueden afectar de forma desigual a las economías emergentes más pequeñas de América Latina.

“En nuestra muestra, el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump se sentirá más en las economías latinoamericanas como El Salvador, Bolivia y Honduras, cuyas previsiones de crecimiento, ya de por sí débiles, se han revisado a la baja debido a su exposición comercial bilateral con Estados Unidos“, reseña el reporte.

Según ese estudio, El Salvador, Honduras y Bolivia concentran mayores riesgos en esta temática.

Bolivia

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) alertó en abril que la imposición de aranceles sobre las importaciones bolivianas dificultaría el acceso a ese mercado y podría dejarlo rezagado frente a países más competitivos y con mayor capacidad, reportó Bloomberg.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), analizadas por el IBCE, en 2024 Bolivia vendió a Estados Unidos un total de 263 productos.

Entre los más importantes se encuentran el estaño, con exportaciones por $us 76 millones; la castaña, con $us 39 millones; la quinua, con $us 32 millones; los óxidos de antimonio, con $us 27 millones; y el wolframio, con $us 21 millones.

El Salvador y Honduras

La publicación de Bloomberg además cita que Estados Unidos se considera el principal comprador de bienes y servicios salvadoreños en el marco del TLC con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), especialmente textiles, productos agrícolas y plásticos.

En días pasados, la agremiación de exportadores de ese país, la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), hizo un llamado al Gobierno para que se logre evitar el arancel del 10% a los productos salvadoreños por medio de las negociaciones.

En el caso de Honduras, Estados Unidos es el destino de más del 50% de sus exportaciones, lo que equivale a unos $us 5.809,6 millones, según registros del Banco Central.

Según los analistas de Oxford, Guyana y Surinam experimentarán un crecimiento más sólido impulsado por el petróleo.