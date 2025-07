Lucas Chávez aún espera una definición: su futuro sigue en el aire

El delantero boliviano desea continuar su carrera en Argentina, pero la dirigencia de Bolívar aún no libera su salida.

Lucas Chávez sigue a la espera. El atacante cruceño permanece en Santa Cruz aguardando una resolución sobre su posible traspaso al club Aldosivi de Argentina, que aún mantiene su interés en incorporarlo antes del cierre del mercado de pases en ese país.

Aunque el plazo original para inscribir nuevos jugadores vencía el 10 de julio, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) extendió la fecha límite hasta el jueves 24, luego de una solicitud conjunta por parte de varios clubes. Este cambio mantiene viva la posibilidad de que Chávez pueda concretar su salida.

El futbolista figura en la lista de 35 jugadores inscritos por Bolívar ante la Conmebol para disputar los partidos de Playoffs frente a Palestino de Chile, sin embargo, no se encuentra en La Paz. Chávez decidió permanecer en la capital oriental y no reincorporarse al plantel mientras se define su futuro, ya que, según expresó, no desea continuar en la Academia.

La semana pasada, el jugador expuso su malestar a través de redes sociales, apuntando directamente a la dirigencia del club paceño, encabezada por Marcelo Claure, por frenar su pase al fútbol argentino.

“Me cortan los sueños y planes que tenía hace una semana. Mi objetivo era seguir creciendo fuera del país, y qué mejor que en Argentina, una de las ligas más competitivas de América. A veces dicen que quieren ayudar al futbolista boliviano, pero otras prioridades se imponen. Hoy por hoy no me siento bien por temas personales”, expresó el delantero en su mensaje.

De manera extraoficial, se supo que, si la dirigencia de Bolívar no lo libera para fichar por Aldosivi, Chávez solicitaría su carta de libertad antes del 30 de julio, fecha en la que finaliza el segundo período de inscripciones en el fútbol boliviano. Su futuro, por ahora, sigue siendo una incógnita.