Manfred refuta a Claure y le dice que en ningún momento hubo un acuerdo para bajar su candidatura

Sin embargo, Reyes Villa desmintió ese supuesto compromiso con Claure para abandonar su carrera electoral y apoyar a Doria Medina.

Fuente: ANF

El alcalde de Cochabamba y candidato presidencial por Súmate, Manfred Reyes Villa, negó que comprometió bajar su candidatura y apoyar al primero de las encuestas, como el magnate boliviano Marcelo Claure indicó en sus redes sociales.

“Mi compromiso fue claro desde el primer día: apoyar al candidato de oposición que ganara las encuestas. Ese fue el acuerdo con Tuto, Samuel y Manfred. También se comprometieron a bajarse y apoyar. Yo cumplí. Ellos no”, dijo Claure.

El multimillonario invirtió bastantes recursos en este periodo electoral. Desde su proyecto Bolivia 360, las encuestas que mandó a realizar, armar foros presenciales en Estados Unidos, entre otros.

La semana pasada, Claure comunicó que su apoyo definitivo es para Samuel Doria Medina, el candidato de Unidad que lidera ligeramente las últimas encuestas.

“En la vida, la palabra es lo único que vale. Sin palabra, no hay honor, no hay país. Bolivia no aguanta más juegos, más cálculos, más ambiciones personales. Es hora de poner a Bolivia por encima de los intereses personales. Es hora de unirnos y derrotar a los zurdos. ¡No más!”, indicó el empresario millonario.

“De cara a mi patria y a mi querida familia boliviana, quiero ser claro: Marcelo Claure, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, hice un acuerdo contigo ni con nadie para bajar mi candidatura con base en encuestas falsas, guerra sucia o para favorecer intereses empresariales particulares”, respondió el alcalde cochabambino por sus redes sociales.

A inicios de año, los candidatos de la oposición tradicional intentaron conformar un bloque de unidad, pero esos intentos quedaron truncados luego de revelarse algunas acciones poco transparentes y honestas que ellos mismos denunciaron.

Reyes Villa no aceptó formar parte de ese bloque y decidió armar su propio partido para competir sólo en estas elecciones generales.